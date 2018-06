Terwijl haar ventje Europees topscorer aller tijden wordt, steelt de vriendin van Ronaldo de show in de tribune

Al na vier minuten opende Cristiano Ronaldo woensdag de score in het WK-duel tussen Portugal en Marokko. De spits heeft nu al 85 keer gescoord in het Portugese shirt. Geen enkele Europese international deed ooit beter, zo meldt het statistiekenbureau Opta. Misschien had de aanwezigheid van Georgina Rodriguez daar wel wat mee te maken: de vriendin van de Portugese sterspeler kwam haar ventje ter plekke aanmoedigen. En stal meteen de show in de tribune.