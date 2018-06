Argentijns bondscoach neemt Messi in bescherming

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli heeft zijn sterspeler Lionel Messi in de aanloop naar de tweede groepswedstrijd tegen Kroatië, donderdag in Nizjni Novgorod (20u00 Belgische tijd), nadrukkelijk in bescherming genomen. Het Argentijnse volk zou namelijk te veel druk leggen op Messi.

Messi miste in de eerste groepswedstrijd tegen IJsland een strafschop, waardoor Argentinië niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Na de wedstrijd kreeg de aanvoerder veel kritiek over zich heen in zijn vaderland. Volgens Sampaoli is die kritiek onterecht. “Messi draagt niet de volledige verantwoordelijkheid van het team”, zei Sampaoli woensdag tijdens een persconferentie. “Als hij scoort, juicht iedereen. Maar als Argentinië niet wint, krijgt hij meteen de schuld toegeschoven. Dat is fout. Dat zorgt voor onnodig veel druk op hem.”

Sampaoli benadrukte nogmaals dat de Argentijnse nationale ploeg veel meer is dan Messi alleen. De bondscoach hoopt daarom dat zijn team tegen Kroatië een collectieve topprestatie zal leveren. “Dat duel wordt een grote uitdaging”, besefte Sampaoli. “We mogen bovendien niet wachten tot de laatste wedstrijd om het tij te keren. Dat moet donderdag al gebeuren.”

Of Sampaoli zijn basiself door elkaar schudt, is nog niet bekend. “Ik kan de opstelling nog niet geven, dat moet ik eerst nog met de spelers bespreken. Ik weet wel dat we een vaste speelstijl nodig hebben. Argentinië mist momenteel nog een eigen identiteit”, besloot Sampaoli.

Kroatië ziet treffen met Argentinië als “makkelijkste groepswedstrijd”

Bij Kroatië vreest bondscoach Zlatko Dalic de confrontatie met Lionel Messi en co niet. Hij beschouwt het zelfs als de makkelijkste groepswedstrijd. “We hebben niks te verliezen. De druk is kleiner nu, want we hebben al drie punten”, zei Dalic, die zijn troepen eerder zag winnen tegen Nigeria. “We zullen technisch kleine bijsturingen doen, maar niks substantieels.”

In spelen voor een gelijkspel, zoals IJsland deed tegen Argentinië, gelooft Dalic niet. “Alleen als we voor de zege spelen, kunnen we een resultaat boeken.”

Ook Ivan Rakitic, ploegmaat van Messi bij Barcelona maar donderdag een tegenstander, ziet Argentinië ondanks het eerdere 1-1 gelijkspel tegen Ijsland als favoriet. “We gaan ervan uit dat Argentinië agressief zal spelen. En over Messi kan ik jullie niet veel vertellen dat jullie nog niet weten”, zei hij tegen de aanwezige pers. “We moeten hard werken van de eerste tot de laatste minuut, en het hen lastig proberen te maken. Alleen met een perfecte wedstrijd kunnen we hen kloppen.”