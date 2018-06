Videoref is ook op WK controversieel: Brazilië ontevreden over antwoord FIFA

De Braziliaanse voetbalbond (CBF) is ontevreden over de reactie van wereldvoetbalbond FIFA op de klacht van de CBF over de videoarbitrage bij het WK in Rusland. “We zullen daarom de discussie over het gebruik van videobeelden blijven voeren”, betoogde de CBF.

De Braziliaanse voetbalbond diende na afloop van de eerste groepswedstrijd tegen Zwitserland (1-1) bij de FIFA een klacht in. Volgens de CBF was aan de Zwitserse gelijkmaker een overtreding voorafgegaan. Doelpuntenmaker Steven Zuber duwde verdediger Miranda in de rug en kon mede daardoor raak koppen. De arbitrage op het veld keurde de treffer goed en de videoarbitrage wenste niet in te grijpen, hoewel op de videobeelden de lichte duwbeweging goed te zien was.

Foto: AFP

Volgens de CBF verdedigde de FIFA deze gang van zaken. “De videoarbiters zijn er om duidelijke en zichtbare fouten van de scheidsrechters op het veld te corrigeren”, zo citeerde de CBF uit het antwoord van de FIFA.

De Braziliaanse bond benadrukte niettemin nogmaals dat het goedkeuren van de gewraakte treffer volledig verkeerd was.