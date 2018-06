Nieuw decreet wil recht op vakantie voor iedere Vlaming garanderen

Brussel - Iedere Vlaming moet het recht hebben om op vakantie te gaan. Nu ervaren sommige doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen in armoede of zorgbehoevenden, daarvoor nog te veel drempels. Een voorstel van decreet van de meerderheidspartijen dat woensdag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement wil daar een mouw aan passen. Alleen oppositiepartij sp.a onthield zich bij de stemming.

In Vlaanderen heeft iedereen eigenlijk al recht op vakantie. Maar voor sommige Vlamingen is op vakantie gaan zeker niet vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen in armoede, zieken, zorgbehoevenden of personen met een handicap.

Met een nieuw decreet met als titel ‘Iedereen verdient vakantie’ - de opvolger van het ‘Toerisme voor Allen’-decreet uit 2003 - wil het Vlaams Parlement die hindernissen wegwerken. Dat zeggen initiatiefnemers Cathy Coudyser (N-VA), Vera Jans (CD&V) en Marnic De Meulemeester (Open Vld).

“Er komt een charter en organisaties die hun werking heel specifiek richten op het organiseren van vakanties zonder drempels krijgen een erkenning en kans op subsidies”, klinkt het.

Volgens de indieners is in de tekst rekening gehouden met de bekommernissen van de sector. “Het gaat vooral over het minimumaantal deelnemers om in aanmerking te komen voor subsidies. De lat komt nu te liggen op minimum 100 deelnemers. Er is bovendien een overgangsmaatregel zodat organisaties die totnogtoe subsidies ontvingen die blijven ontvangen, in afwachting van het voldoen aan de nieuwe criteria”, legt CD&V-parlementsli Vera Jans uit.

Bedoeling is dat het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen de regisseursrol krijgt bij de uitvoering van het decreet.