Wij namen al kijkje in prachtig stadion waarin de Rode Duivels zaterdag spelen: ruimteschotel van Kuifje

De Rode Duivels spelen zaterdag in een van de mooiste WK-stadions in Rusland. Met zijn prachtige rood-witte dekschilden lijkt het Spartakstadion in Moskou op de raket waarmee Kuifje naar de maan vloog, het stadion heeft zo plots iets weg van een ruimteschotel. Wij namen alvast een kijkje.

Waren de Belgen in het Fishtstadion van Sochi nog met minder dan 2.000, dan rekent de voetbalbond erop dat er zaterdag tegen Tunesië tussen de 2.500 en de 3.000 Belgen op de banken zullen zitten. Het feit dat de wedstrijd in een weekend valt, en Moskou veel makkelijker te bereiken is dan Sochi en Kaliningrad, zou meer Belgische supporters moeten lokken. Via de officiële Belgische vakken werden 1.200 tickets verkocht, daar komen 700 kaarten bij voor sponsors en familieleden. De bond verwacht dat er nog eens tussen 500 en 1.000 Belgen kaarten hebben gekocht in de neutrale vakken, maar het precieze aantal is niet bekend.

Wij volgden dinsdag Polen-Senegal in hetzelfde stadion als waar zaterdag België probeert af te rekenen met Tunesië. Het Spartakstadion is het stadion van Spartak Moskou en kreeg het WK toegewezen omdat een ander stadion in Moskou, de VTB Arena, niet tijdig klaar geraakte. Het biedt plaats aan 45.000 toeschouwers en lijkt een beetje op de rood-witte raket waarmee Kuifje en zijn vrienden naar de maan vlogen. De dekschilden zorgen voor een prachtige afwerking en maken het tot een van de mooiste stadions van dit WK.

Om er te geraken moeten de Belgische supporters verzamelen aan Metro Teatralnaya, vlak bij het Rode Plein, en van daar te voet naar het metrostation Kitay-gorod wandelen. Dat ligt op lijn 7 die recht naar het Spartak-stadion voert. Het stadion is het pronkstuk van een enorme vlakte waar vroeger een vliegveld was en dat na het WK helemaal opnieuw wordt aangelegd.

Alle fans moeten door een veiligheidscontrole maar die is minder sterk dan voor wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion. Zo mogen vrouwen hun handtas mee naar binnen nemen.

De avond voor en de avond na de wedstrijd is er telkens een party voor Belgische fans in de Brauhaus G&M Beerbar. Daar zal onder anderen DJ Funtastix voor ambiance zorgen. Daags voor de wedstrijd is er ook een vriendenmatch tussen Belgische en Tunesische fans.