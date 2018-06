Smokkelaar die vluchtelingen naar Londen hielp, verstopte zich in klein appartementje

Wellicht honderden mensen smokkelde hij vanop West-Vlaamse snelwegparkings in vrachtwagens en koelwagens naar Groot-Brittannië. Telkens eiste hij daarvoor “een paar duizend euro”. En toch leefde de Albanese mensensmokkelaar Alket Dauti (31, foto) met zijn vrouw en twee kinderen niet in grote luxe, maar in een bescheiden Londense bijstandsflat. Dauti werd daar gisterochtend opgepakt, op vraag van het parket West-Vlaanderen.

Eerder waren al tien leden van zijn bende in ons land opgepakt. Het Belgische gerecht vermoedt dat dit het grootste smokkelnetwerk is dat de laatste jaren is opgerold.

Meerdere keren per week vertrokken er mensen naar Groot-Brittannië. Opvallend: ze moesten niet stiekem in vrachtwagens sluipen. De bende van Dauti sloot het op een akkoordje met een aantal Oost-Europese chauffeurs, die hen tegen betaling meenamen tussen de vracht. Ook in koelwagens.

De federale gerechtelijke politie kwam de bende al op 18 februari op het spoor, toen ze drie Albanezen op heterdaad betrapten toen ze 13 mensen in een vrachtwagen wilden stoppen. Het onderzoek leidde hen naar Dauti, die aan ons land zal worden uitgeleverd.