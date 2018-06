Iraniër viert uitgebreid zijn doelpunt tegen Spanje… tot de VAR hem afkeurt

Het was het hoogtepunt in de carrière en misschien ook wel in het leven van Saeid Ezatolahi: de Iraniër scoorde op het WK tegen het grote Spanje en bracht zo de stand in evenwicht. Hij vierde zijn doelpunt dan ook uitgebreid… waardoor hij niet zag dat de scheidsrechter teken deed dat hij wachtte op het oordeel van de VAR. En die videoref was ongenadig: Ezatolahi stond buitenspel en dus werd het doelpunt terecht afgekeurd. Van de hemel terug met beide voetjes op de aarde in enkele seconden...