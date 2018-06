Journaliste moet tranen verbijten tijdens live verslag over peuters die van ouders gescheiden worden

Toen de Amerikaanse journaliste Rachel Maddow gisteren een bericht binnenkreeg over baby’s en peuters die van hun ouders gescheiden werden door de immigratiediensten, kon ze haar tranen maar amper tegenhouden. “Dit is ongelofelijk”, klinkt het, en hoewel ze probeert door te gaan, lukt dat haar niet meer: “Sorry, dat doet het hem voor vandaag. We zien je morgen terug.”

De journaliste was duidelijk aangedaan door het nieuws, maar tweette na de show wel een verontschuldiging op Twitter: “Het spijt me. Boven alles is het mijn job om in staat te zijn te spreken terwijl ik op tv ben.” Ze legde ook een link naar het verhaal van de Associates Press waarin gewag gemaakt wordt van “speelkamers vol huilende peuters in crisis.”

“Nogmaals, ik verontschuldig me omdat ik daar even de controle verloor. Niet de manier waarop ik had gewild dat het zou gaan. Niet bijna.”

Veel kijkers sympathiseerden echter met Maddow: “Rachel Maddow die live op nationale televisie huilt is het eerste wat juist voelt in weken”, postte een kijker op Twitter. “Ze vertegenwoordigde wat miljoenen Amerikanen hebben gevoeld en nog steeds voelen”, bevestigde een ander.