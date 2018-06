Sofie en haar gezin raakten hun hondje Lowieke kwijt, maar dankzij de hulp van het hele dorp is hij nu weer veilig thuis

Het gezin is compleet nu Lowieke weer thuis is. Foto: dkr

Boutersem - Opluchting alom bij familie Van Doninck - Pitschon uit Boutersem. Vorige zondag liep hun hond Lowieke, een Amerikaanse cocker, weg van huis. Het gezin kreeg massale steun via Facebook en sociale media. Ondertussen is de hond weer terecht.

De paniek was groot toen de hond van familie Van Doninck vorig weekend ontsnapte. Het gezin aarzelde geen moment en plaatste meteen een bericht op de Facebookgroep ‘Durf Te Vragen Boutersem’. Het bericht werd massaal gedeeld. Maandag kreeg de familie al een eerste tip van een fietser. Hij had de hond opgemerkt in een veld aan de Breisemstraat. Het gezin ging meteen ter plaatse, samen met een speurteam van vzw Lostdogzzz. “We vonden er keutels en een plas water waaruit hij gedronken had, maar het spoor liep dood aan een woonwijk”, zegt moeder Sofie Pitschon.

Kindjes ontroostbaar

De familie gaf niet op. Samen met een heleboel helpers gingen ze deur aan deur om de hond te vinden, maar zonder resultaat. “De speurders vermoedden dat een chauffeur onze hond had meegenomen”, zegt Pitschon. “We dachten dat we Lowieke kwijt waren. Mijn kinderen waren er het hart van in.”

Toen kwam de redding. Passagier Nick Flawinne had de hond gevonden langs de autosnelweg. “Lowieke is gewond aan zijn been, maar we zijn blij dat we hem terughebben”, zegt Pitschon. “We willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen. Jullie hebben ons weer blij gemaakt.”