Spanje wil definitief afrekenen met Franco. En daarvoor staat het land een heus titanenwerk te wachten

Tweeënveertig jaar na de dood van Francisco Franco lijkt Spanje eindelijk klaar om nog een stuk uit het duistere verleden te ­begraven. De nieuwe regering wil de stoffelijke resten van de dictator ­laten opgraven en verwijderen. Die liggen in de Vallei der Gevallenen, samen met de lichamen van meer dan 30.000 strijders van beide kampen uit de Spaanse burgeroorlog. De strijd om van de begraafplaats een oord van erkenning en herdenking te maken, leidt al jaren tot controverse. En Spanje wacht een titanenwerk om in het opzet te slagen.

De basiliek van de Vallei der Gevallenen is gigantisch: 260 meter op 22 meter uitgehouwen in een rots. Het duurde maar liefst achttien jaar voor het in 1959 klaar was. De Spaanse junta onder leiding van ...