Tactisch vraagstuk: gebruikt Argentinië haar geheime wapen (en het is niet Lionel Messi)?

Voetbal is tactiek en op geen enkel ander moment wordt er meer denkwerk verricht dan tijdens het WK. Maar tactiek is ook ingewikkeld. Daarom vatten wij de meest interessante plannen samen in een exclusieve videoreeks van het tactische brein van onze redactie, Guillaume Maebe. Aflevering 6: Werkt het geheime wapen van Argentinië?

Maar wat is het geheime wapen van Argentinië? Lionel Messi kan je bezwaarlijk het adjectief ‘geheim’ toekennen. Tovert coach Sampaoli nog een wit konijn uit de hoge hoed of is er iets anders op til? Wat ziet Guillaume wat u en ik niet hebben gezien? U bent slechts één klik verwijderd van het antwoord.