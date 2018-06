112 bezoekers bij de Rode Duivels, maar niet elke speler krijgt bezoek

Na de wedstrijd van zaterdag tegen Tunesië mogen de Rode Duivels en de volledige staf hun vrouwen, kinderen en ­familie in het spelershotel ­verwelkomen. Dat betekent 112 gasten meer in het hotel.

Hazard en Mertens krijgen bezoek. Alderweireld, De Bruyne en Dembélé niet

Roberto Martinez huldigt de tegenovergestelde politiek van zijn voorganger Marc Wilmots. De huidige bondscoach kondigde al maanden geleden aan dat hij in Moskou de deur zou openzetten voor het bezoek van vrouwen, kinderen en familie. Dat was de conclusie nadat tijdens het EK 2016 was gebleken dat de spelers zich te veel opgesloten voelden en hun familie misten. Wilmots liet dat maar mondjesmaat toe. “Omdat daar alleen heisa van komt”, klonk het.

Het is niet alleen de entourage van de spelers die zaterdag, zondag en maandag (twee nachten) in het spelershotel wordt uitgenodigd, maar ook die van de volledige staf. Pas na de wedstrijd, die om 14 uur begint, is die entourage welkom. Onder meer de vrouw en kinderen van Eden Hazard zullen er zijn, net als de vrouw van Dries Mertens in principe.

Geen bezoek voor Alderweireld, De Bruyne en Dembélé

Om verschillende redenen zien onder meer Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne en Mousa Dembélé af van de komst van hun gezin. Voor De Bruyne is dat verrassend. Van hem werd gezegd dat hij op het EK kregelig rondliep omdat hij zijn vrouw en zoontje Mason Milian miste.

“Ik zou ook graag vrouw en kind zien, maar we hebben het nu eenmaal anders beslist”, aldus De Bruyne. “Onder andere omdat ik mijn zoon niet die vliegreis wil laten maken. Of ik me eenzaam zal voelen? Ik heb me daar al lang mee verzoend. We zullen een keer meer telefoneren. Iedereen neemt de beslissing wat best is voor zijn familie. Dat heb ik ook gedaan.”

Barbecue voor iedereen

Zelfs zonder de entourage van enkele Rode Duivels loopt het aantal bezoekers op tot 112. Spelers en staf zijn in totaal met 58 waardoor de barbecue, die voor zondag op het programma staat, voor 170 mensen moet worden georganiseerd.

Omdat niet iedereen uit Brussel vertrekt, komen de bezoekers ook in gespreide slagorde aan. Dat wil zeggen vrijdag en zaterdagochtend. Voor iedereen moet transport worden voorzien. De mensen die zaterdagochtend aankomen worden meteen naar het stadion gebracht. Met openbaar vervoer omdat Moskou bol staat van de files.