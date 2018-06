Chef voetbal Ludo Vandewalle neemt het op voor Rode Duivel Carrasco: “Heel ondankbaar”

Yannick Carrasco lag na de wedstrijd tegen Panama het zwaarst onder vuur. In de voorbereiding was Thomas Meunier de gebeten hond. Niet toevallig zijn de twee flankspelers het vaakst onderwerp van kritiek. Dat is te gemakkelijk, omdat daarbij te weinig rekening wordt gehouden met het 3-4-3-systeem dat door bondscoach Roberto Martinez wordt gehanteerd. Die tactiek maakt de positie op de flank heel ondankbaar. Omdat die jongens er helemaal alleen voor staan. Bovendien moet dat een alleskunner zijn.