Rode Duivels gaven zelf aan vermoeid te zijn, maar wat deden ze dan op hun “vrije dag”?

De beslissing om gisteren niet te trainen kwam er na een overleg tussen de staf en de spelers, waarin de spelers zelf hebben aangegeven dat ze vermoeid waren, dat er misschien even de rem op mocht. Wat werd er dan wel gedaan? Basketbal, computerspelletjes en/of golfen én een individueel gesprek voor elke speler met bondscoach Roberto Martinez.

Het gevoel in de spelersgroep, in combinatie met de wetenschappelijke gegevens die de staf vergaart – analyse van het bloed, resultaten van de hartslagmeter en gegevens van het gps-systeem dat de bewegingen van de spelers minutieus in kaart brengt –, zorgde ervoor dat de veldtraining werd geschrapt. Volgens kenners is het twee dagen na een match het ideale moment om eens niet te trainen. “Een dag rust kan hoegenaamd geen kwaad”, zegt Chris Goossens, clubarts van Anderlecht.

Basketten met Mertens

Uitslapen? De stad in trekken? Zo klinkt een vrije dag voor velen onder ons, maar niet voor de Rode Duivels. “Het was geen lazy day”, klonk het vanuit het Moscow Country Club-hotel, het basiskamp van de Rode Duivels. Elke speler die dat zelf wilde, kon onder begeleiding van de technische en de medische staf nog wat individueel trainen.

Iedereen mocht kiezen wat hij deed. Sommigen trokken naar de gym, anderen gingen een potje bastketballen. Zoals Mousa Dembélé. “Ik heb samen met Dries, Jan, Kevin en Toby gebasket. Het was leuk. De ringen hangen hier laag, dus iedereen kon dunken... behalve Dries. (lacht) Al moet ik wel zeggen dat hij echt goed is.” Er waren ook jongens die echt een dagje vrij hebben genomen. “Ik heb letterlijk niets gedaan”, zei Eden Hazard met een glimlach. “Allez, een beetje spelletjes gespeeld. Maar verder niks.”

Veel spelers hebben hun eigen PlayStation bij. Fellaini, Januzaj en Eden Hazard spelen samen bijvoorbeeld zeer graag het populaire spel Fortnite.

Alles moest wel in het hotel gebeuren. De spelers konden niet de stad in op zoek naar een souvenir voor vrouwlief. Niet toevallig is er een hotel uitgekozen met een golfcourt. Verschillende spelers slaan al eens graag een balletje, gisteren was het de beurt aan de drie doelmannen – Courtois, Mignolet en Casteels – samen met keeperstrainer Erwin Lemmens.

’s Avonds moesten wel nog vier spelers even naar het meer op het domein van het hotel voor interviews. “Ja, jullie hebben het de hele tijd maar over een vrije dag, maar ik heb geen vrije dag. Ik zit hier interviews te geven. Dat is ook werk, hé”, lachte Eden Hazard.