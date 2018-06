Nainggolan naar Inter Milaan: enkel officiële bevestiging ontbreekt nog

Italiaanse bronnen bevestigen het nieuws dat wij vorige week brachten: Radja Nainggolan is op weg naar Inter. Zowel Sky Italia als Gazzetta dello Sport beweren dat de ex-Rode Duivel naar Milaan verhuist voor 24 miljoen en twee bijkomende spelers.

De transfer van Nainggolan hangt al enige tijd in de lucht maar kon tot nu toe niet worden bevestigd. Maar nu zeggen ook Sky Sport Italia en aansluitend Gazzetta dello Sport dat de Antwerpenaar straks van AS Roma naar Inter Milaan verhuist waar hij zijn ex-coach Luciano Spalletti terug zal vinden.

Volgens de Italiaanse bronnen betaalt Inter 24 miljoen euro en maken jeugdspeler Nicolo Zaniolo en Davide Stanton de omgekeerde beweging. Inter Milaan moet creatief omspringen in zijn transferbeleid gezien de UEFA-maatregelen in het kader van de Financial Fair Play. Die maatregelen worden vermoedelijk op 1 juli opgeheven waarna de transfer van Nainggolan kan worden geofficialiseerd.