Carcela woedend nadat ref om truitje van Portugees vroeg: “Ik ben gedegouteerd”

Nordin Amrabat schreeuwde moord en brand dat de ref al in de eerste helft het truitje van Pepe vroeg en ook Mehdi Carcela kon de nederlaag tegen Portugal en de bijhorende WK-uitschakeling van Marokko niet verkroppen.

“Ik ben gedegouteerd”, vertelde de Standard-speler na de match. “We waren beter dan Portugal, maar dit is onrechtvaardig. We hadden een strafschop moeten krijgenen hun goal had nooit mogen tellen. De scheidsrechter was niet voor ons. Niet moeilijk als hij het shirt van Pepe wou. Ik hoop nu dat we tegen Spanje nog iets kunnen tonen, dat ik misschien eens in de basis mag starten. We willen als ploeg sowieso het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.”