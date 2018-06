Vader slachtoffer carnavalsmoord getuigt: “Alleen het geluk van mijn kleindochter telt nog”

Een grote opluchting, noemt Jan D’Hondt (71) de veroordeling van zijn gewezen schoonzoon Fabrice Amant. Die kreeg gisteren 24 jaar cel voor de moord op Sofie D’Hondt (foto) tijdens Aalst Carnaval in 2015. Jan verloor door de moordzaak niet enkel zijn dochter, ook zijn vrouw Rose-Marie stierf in de ­nasleep van het drama aan kanker én verdriet. “Fabrice heeft maandenlang alles en iedereen belogen. Ooit hoop ik dat hij mij in de ogen kijkt en vertelt waarom Sofie dood moest.”