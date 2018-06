Gezocht: parkinsonpatiënten voor test met stoelgang

Het is nog nergens gebeurd. En het klinkt bizar. Maar mogelijk levert het een behandeling op, en dus is het meer dan het proberen waard. Vlaamse onderzoekers zijn op zoek naar veertig parkinsonpatiënten voor een test met stoelgang als medicijn. De kans ­bestaat dat bacteriën in gezonde darmflora de aftakeling in de hersenen afremmen.

Wetenschappers bijten al decennialang hun tanden stuk op de ziekte van Parkinson. Er zijn wel degelijk behandelingen voor de naar schatting vier miljoen patiënten wereldwijd, van wie zo’n 30.000 in België. Maar die verlichten alleen de symptomen. Een echt medicijn, dat de aftakeling in de hersenen stopt of vertraagt, is er op dit moment niet.

Voor u denkt dat de Vlaamse onderzoekers wanhopig zijn: er zijn wel degelijk redenen om aan te nemen dat de transplantatie van stoelgang kan werken. “Beter en beter wordt duidelijk hoe belangrijk de darmen zijn bij parkinson”, zegt professor Roosmarijn Vandenbroucke (VIB/UGent), een van de initiatiefnemers, samen met neuroloog Patrick Santens, en maag- en darmspecialist Debby Laukens (beiden UZ Gent). “Een van de vroegste symptomen bij de meeste ­patiënten is bijvoorbeeld constipatie”, zegt Vandenbroucke. “We weten ook dat hun darmflora verschilt van die van gezonde personen, al in de vroegste fasen van de ziekte.”

Met de eenmalige transplantatie hopen de onder­zoekers als het ware de klok terug te draaien. Foto: gpp

“Het zit klaar in de diepvries”

Met de eenmalige transplantatie hopen de onder­zoekers als het ware de klok terug te draaien of toch minstens te stoppen. Concreet zijn ze op zoek naar 40 proefpersonen tussen de 50 en 65 jaar, in het tweede of derde stadium van de ziekte. Zij worden een jaar lang op­gevolgd. De helft van de proefpersonen krijgt stoelgang toegediend van een ­gezonde persoon, de andere helft krijgt een staal van zijn eigen stoelgang, een placebo dus. Het inbrengen gebeurt via een buisje dat door de neus tot in de darmen loopt.

“De gezonde stalen zitten klaar in onze diepvries”, zegt Vandenbroucke. We gebruiken stoelgang met daarin een grote variatie maar ook voldoende bacteriën waarvan we weten dat ze ontstekingen afremmen.”

Het onderzoek heeft een dubbel doel. Enerzijds willen de wetenschappers te weten komen of de transplantatie zin heeft. Als er een positief effect is, volgen proeven op dieren om te achterhalen welke bacteriën dat precies voor elkaar krijgen. In het beste geval leidt dat op termijn tot een eenvoudige pil tegen parkinson.

INFO

Geïnteresseerde proefpersonen kunnen mailen naar arnout.bruggeman@uzgent.be