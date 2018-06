Lid technische staff Iran naar ziekenhuis afgevoerd nadat doelpunt wordt afgekeurd

Iran leek in de partij tegen Spanje op gelijke hoogte te komen toen een schot van Ezatolahi voorbij De Gea tegen de touwen vloog. Dolle vreugde bij de Iraniërs maar slechts van korte duur: de grensrechter en de VAR keurden het doelpunt af en dat werd een Iranees delegatielid te veel. Hij moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Het was de bondscoach van Iran, de Portugees Carlos Queiroz, die na de wedstrijd het nieuws meedeelde. “We zijn zeer verontrust want een lid van de technische staff kende na het afkeuren van het doelpunt problemen met de gezondheid. Hij is naar het ziekenhuis afgevoerd en we hopen dat het goed gaat met hem. Onze gebeden zijn voor hem.”

Het staflid, de 35-jarige Mohsen Motamedkia die bij de persdienst werkt, voelde zich niet goed nadat de videoref op het uur een doelpunt van Iran afkeurde voor buitenspel. Wat er precies aan de hand is, werd niet bekendgemaakt. Later op de avond verklaarde een woordvoerder na bijkomend onderzoek dat Motamedkia in principe snel weer de Iraanse delegatie kan vervoegen.