Iedereen gewonnen voor voorstel Donald Tusk: asielkampen buiten EU

Nu zondag zitten de Europese leiders in Brussel al een eerste keer samen om de EU-top van volgende week voor te bereiden. Centraal thema? Migratie. België zal zich daarbij achter het idee van Europees president Tusk scharen om opvangcentra op te richten aan de buitengrenzen van de EU. CD&V wil daarnaast ook op nationaal niveau de migratie efficiënter aanpakken, door de asielprocedure te beperken tot een periode van maximaal zes weken.

CD&V wil asielprocedures ook inkorten. Binnen de zes weken moeten vluchtelingen ‘ja’ of ‘nee’ te horen krijgen

De EU-top van volgende week is voorzien voor volgende week donderdag en vrijdag, maar daar komt nu nog een extra dag bij. Deze ­zondag zullen de regeringsleiders op uitnodiging van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker al eens informeel van gedachten wisselen. Het is duidelijk dat de zenuwen strak gespannen staan in aanloop naar de migratietop.

De bedoeling is dat zondag elke premier, president of bondskanselier al het eigen standpunt over asiel en migratie op tafel legt, om zo tijdens de top zelf verder te werken naar een compromis. Europees president Donald Tusk zal ook zijn voorstel op tafel leggen om opvangcentra op te richten in buurlanden als Tunesië of Albanië. In die centra zouden de “echte” vluchtelingen gescheiden worden van de economische migranten. Die laatsten zouden dan naar hun herkomstland moeten terugkeren, de vluchtelingen zouden (legaal) naar Europa mogen doorreizen.

Foto: Photo News

Premier mee aan boord

N-VA-voorzitter Bart De Wever had gisteren al laten weten dat hij hoopte dat premier Michel dit mee goedkeurt. En die laatste ­bevestigt nu dat hij het voorstel van de opvangcentra inderdaad ge­negen is. “Het ligt in de lijn van mijn voorstel van enkele weken geleden om met andere landen ­samen te werken”, aldus premier Michel. Ook de andere regeringspartijen Open VLD en CD&V staan achter het voorstel. Open VLD-fractieleider Patrick Dewael had dit ook al in de Kamer ­bepleit.

CD&V waarschuwt wel dat die centra ­buiten de EU veilig moeten zijn en dat de internationale rechtsregels er moeten gelden. Tegelijk vraagt de partij dat ons land dit aangrijpt om ook op Belgisch nationaal niveau een tandje bij te steken. Zo stelt ze voor dat de asielaanvragen sneller worden behandeld, zodat vluchtelingen sneller duidelijkheid krijgen. De regering legt die termijn nu op maximaal zes maanden, maar in de praktijk is dat vaak veel langer. “In Nederland valt er binnen de zes weken een beslissing”, zegt CD&V­-Kamerlid Nahima Lanjri. “Waarom zou dat hier niet kunnen?”

Volgens de commissaris-generaal voor de vluchtelingen, Dirk Van den Bulck, is dat binnenkort wel mogelijk. “Normaal zal de achterstand van de asielaanvragen deze zomer voor de eerste keer zijn weggewerkt”, zegt hij. “Vanaf dan kan de gemiddelde doorlooptijd naar beneden. Alleen moeten we waken over de kwaliteit van de beoordeling. Bovendien zullen er altijd complexe dossiers blijven, waarvoor we meer tijd ­nodig hebben.”