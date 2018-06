10-jarig jongetje komt om bij explosie in ouderlijk huis: “Hij vierde net zijn verjaardag”

Oostakker - Een 10-jarige jongen is gisteravond om het leven gekomen, na een explosie in het tuinhuis aan zijn ouderlijk huis. Mees D. B. werd verpletterd door een ­betonplaat. “Hij vierde net zijn verjaardag”, weet de buurt. Het gerecht onderzoekt de oorzaak van de ontploffing.

Oostakker werd even na achten gisteravond opgeschrikt door een énorme knal. “Het was vreselijk luid”, vertelt buurman Bart De Bleser. “Niemand wist wat er gebeurd was. We zagen een rookpluim hier in de wijk opstijgen. Alle buren zijn op straat gekomen om te weten wat er gebeurd was. Iedereen is bijna automatisch op die rookpluim afgerend.”

De ontploffing gebeurde in de Goddelieve Joliestraat, een woonwijk van zo’n vijftig vrijstaande gezinswoningen. De rookpluim kwam van achter het huis van de familie D.B..

Poolhouse ontploft

De familie liet vorig jaar een zwembad in de tuin aanleggen, met daarachter een poolhouse: een tuinhuis, dat dienst deed als technisch lokaal voor het zwembad.

“Dat tuinhuis was ontploft. Waarom, dat weten we niet. maar het zou om een gasontploffing gaan”, weten enkele buren.

“Door de ontploffing waren de stenen gewelven naar beneden gekomen”, zegt De Bleser. Volgens verschillende bronnen werd de jongen verpletterd onder het gewicht van een betonplaat.

De toegesnelde buren zagen de jongen onder de betonplaat liggen. “Zijn voetje stak er vanonder”, zegt een buurman. Zo’n twintig toegesnelde buren probeerden samen de betonplaat op te heffen, in de hoop de jongen nog te kunnen redden. De plaat, zo’n vier op vijf meter, bleek te zwaar.

“Pas toen de brandweer arriveerde, konden zij de betonplaat opheffen. Het was te laat.”

Parket opent onderzoek

Waarom het tuinhuis ontplofte, wordt nog onderzocht. Volgens de eerste vaststellingen zou het om een ongeval gaan. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse, en een wetsdokter. De 10-jarige jongen zou het enige slachtoffer zijn geweest.

“Die jongen vierde net zijn verjaardag”, zeggen aangeslagen buren. De jongen, die in de plaatselijke Chiro zit, was twee dagen eerder verjaard. “Zijn ouders en zijn broertje, die ook thuis waren, konden alleen maar machteloos toekijken. Het is verschrikkelijk.”