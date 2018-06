Peruaanse regering sluit annulatie Dakarrally niet uit: "Erg krap bij kas"

De Peruaanse regering sluit niet uit dat ze de Dakar-rally, die in januari uitsluitend in het Zuid-Amerikaanse land moet plaatsvinden, om financiële redenen zal moeten annuleren. Dat meldde premier Cesar Villanueva woensdag op een persconferentie in Lima.

"We gaan er alles aan doen om de Dakar te laten plaatsvinden, maar we zitten erg krap bij kas", verklaarde Villanueva. De regering kwam door onvoorziene omstandigheden in financieel slechte papieren te zitten. Zo ging er heel wat geld naar de door de extreme koude getroffen bevolkingsgroepen in de Andes.

"Momenteel is er nog geen beslissing, we zitten in een impasse", gaf de regeringsleider toe. "De ministers van Onderwijs, Cultuur, Handel en Economie werken aan een oplossing. Mogelijk volgt er de komende uren al een beslissing over het behoud, of de annulatie, van de Dakar in ons land."

De minister hoopt wel op een goede afloop. "De Dakar is voor ons immers van het grootste belang, omdat het evenement de aandacht van de hele wereld op Peru vestigt."

Chili, Argentinië en Bolivië haakten eerder al af en zo is het parcours voor de 41e Dakar, tien etappes van 6 tot 17 januari, voor het eerst in één enkel land uitgetekend. Start en aankomst zijn in de hoofdstad van Peru voorzien.

Terug naar Afrika?

Organisator Amaury Sport speelt met het idee om de wedstrijd in 2020 terug naar Afrika te verhuizen. De rally trok destijds weg uit dat continent uit veiligheidsoverwegingen. Sinds 2009 vindt de race in Zuid-Amerika plaats. De editie van dit jaar vertrok uit Lima om via Bolivië in het Argentijnse Cordoba aan te komen. Lima was ook al startplaats in 2013 en aankomstplaats in 2012.

In 2015 en 2016 liet Peru al om budgettaire redenen in laatste instantie verstek gaan. Toen moesten prioritair de gevolgen van het klimatologische fenomeen El Nino aangepakt worden.