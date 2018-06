De raad van bestuur van de Luikse groep Nethys heeft de Brusselse kabelintercommunale Brutélé een aanbod gedaan om samen te gaan. Dat melden De Tijd en L’Echo.

Het aanbod kwam er nadat het Vlaamse kabel- en mediabedrijf Telenet een bod op Brutélé had gedaan. De Brusselse kabelaar is actief in zes Brusselse gemeenten waar Telenet niet aanwezig is.

Volgens bronnen bij het dossier zou een akkoord in de komende dagen uit de bus kunnen vallen, nog voor de zomervakantie.