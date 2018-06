Twee plofkraken in één nacht op geldautomaten Bpost: “Niet te geloven hoe snel het voorbij was”

Het Bpost-kantoor in de Dorpsstraat in Lummen. Foto: FiVr

Lummen / Lommel - Plofkrakers hebben opnieuw toegeslagen in de nacht van woensdag op donderdag. Er werden twee geldautomaten van Bpost geviseerd: in Lummen en Lommel, zo bevestigen Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybrouck en het parket van Limburg. Er vielen geen gewonden.

Voorlopig zijn er nog veel onduidelijkheden, aldus Van Speybrouck. “Zo is nog niet bekend of beide overvallen aan elkaar gelinkt zijn en of de plofkraken ook gelukt zijn. We weten nog niet of de daders buitgemaakt hebben of niet.”

Beide Bpost-kantoren - in de Dorpsstraat in Lummen en langs de Vreyshorring in Lommel - waren op het moment van de plofkraken - rond 3 uur ’s nachts - gesloten. “Zoals al onze kantoren ’s nachts”, luidt het. “Voor ze toesloegen hebben de daders op beide locaties wel de veiligheidscamera’s uitgeschakeld. Beide kantoren zullen donderdag gesloten blijven.”

In Lummen maakten enkele verdachten gebruik van gas(flessen) om een geldautomaat tot ontploffing te brengen. “De verdachten konden hierna de vlucht nemen. Politie Limburg Regio Hoofdstad deed de eerste vaststellingen”, meldt het parket.

“Niet te geloven hoe snel het voorbij was”

De ravage in het kantoor, onderdeel van een appartementsblok, is enorm. Het kantoor is volledig verwoest: stukken van het plafond liggen verspreid en de ruiten liggen aan diggelen tot op de straat. Een buurtbewoner zag de daders vluchten. “Rond 3 uur hoorde ik een luide knal. Ze zijn hier met wegenwerken bezig, maar dat leek me toch vrij vroeg”, aldus Bert Van Dikkelen. “Toen ik ter plaatse kwam, zag ik de zwarte wagen van de daders wegrijden richting de Ringlaan. Ze waren met vier personen die instapten, allemaal gemaskerd.”

De buurtbewoners zijn behoorlijk aangeslagen. “Het is kort bij onze deur. Dat maakt me toch wat verontrust”, aldus Van Dikkelen. “Het is niet te geloven hoe snel het voorbij was.”

“Buurt beleefde korte nacht”

Ook de Lummense burgemeester Luc Wouters (CD&V) ging zich ter plaatse vergewissen van de toestand. “De buurtbewoners beleefden een korte nacht. Mijn grootste bekommernis waren de bovenliggende appartementen. De brandweer heeft na onderzoek geoordeeld dat de stabiliteit van het gebouw veilig is”, aldus Wouters.

“Het is een hele geruststelling dat de stabiliteit in orde is van het appartementsblok, waar ongeveer twintig appartementen gevestigd zijn, want daar maakte ik me toch zorgen over”, zegt Wouters. “We zijn bezig met herinrichtingswerken in het centrum van Lummen, maar dat weerhield de daders blijkbaar niet om de feiten te plegen”, klinkt het.

Bij Lommel is het voorlopig nog niet duidelijk op welke manier de feiten gebeurden. “Technisch en wetenschappelijk onderzoek is hier nog aan de gang. De interventieploegen die ter plaatse kwamen, hebben de verdachten zien vluchten. Na een korte achtervolging konden de verdachten ontkomen. De politie Lommel deed de eerste vaststellingen.”

Zeven plofkraken

In enkele weken tijd werden er nu al zeven plofkraken uitgevoerd in ons land. Eerder werden ook al geldautomaten in banken en postkantoren geviseerd in Buggenhout, Kinrooi, Tielt-Winge, Boechout en Seneffe. Vermoed wordt dat een professionele Nederlandse bende achter de eerste vier overvallen zat, de plofkraak in Seneffe was vermoedelijk het werk van ‘copycats’. Wie er achter de kraken in Lummen en Lommel zit, is nog niet bekend.

Het parket van Limburg, dat voorlopig nog spreekt over “diefstallen met geweld”, is donderdagochtend een onderzoek gestart. Het gerechtelijk lab is ter plaatse bezig met een sporenonderzoek. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het wel degelijk om plofkraken. Het parket kon voorlopig ook nog niks kwijt over buit of daders.

Maatregelen

De bankensector nam al maatregelen tegen de golf van plofkraken. Kantoren waar binnen een geldautomaat staat, worden ’s nachts afgesloten. Bedoeling is dat elk kantoor van de vijf grootste banken in ons land (Belfius, KBC, ING, BNP Paribas Fortis en Bpost) vanaf 23 uur de deuren sluit.

Van Speybroeck zegt dat Bpost het opgestelde actieplan verder zal uitbouwen en een aantal maatregelen sneller zal nemen na de nieuwe plofkraken. Over de aard van die maatregelen kan de woordvoerster niets zeggen. “Het gaat om ingrepen aan de geldautomaten zelf, de infrastructuur...”, klinkt het, in samenwerking met de andere betrokkenen.

Maar wat dan met de mensen die na 23 uur nog geld willen afhalen, en in hun buurt geen bankautomaat op straat hebben? “Als banksector kunnen we de consument alleen maar aanraden om ofwel voordien nog geld af te halen, ofwel om zo veel als mogelijk elektronisch te betalen. We zien gelukkig dat de meeste handelaars intussen de weg van elektronisch betalen hebben ontdekt”, verklaarde Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand eerder al.

Jambon: “Goede afspraken gemaakt”

“We doen er alles aan om deze plaag zo snel als mogelijk in te dijken”, dat zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een reactie op de twee nieuwe plofkraken. Volgens het kabinet-Jambon zijn er vorige week goede afspraken gemaakt tussen de politie, justitie en de bankensector. “We volgen dit dag na dag op”, klinkt het. “Indien nodig en nuttig vervroegen we de evaluatievergadering die gepland staat op 17 juli. Maar indien nodig en nuttig kunnen we vroeger opnieuw samen zitten.”