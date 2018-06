Schandaal Veviba kostte vleesbedrijf 5,5 miljoen euro: “Dit is bedrijfsdiefstal”

Het schandaal rond het vleesbedrijf Veviba in Bastenaken heeft de overkoepelende groep Verbist 5,5 miljoen euro gekost. Dat zeggen de advocaten van de groep donderdag in de Sudpresse-kranten. Volgens hen ging de zaak niet om een voedselschandaal, maar is er eerder sprake van “bedrijfsdiefstal”.

De 5,5 miljoen euro kosten vloeien voort uit onder meer de tonnen vlees die vernietigd moesten worden en uit de betaling van de 70 werknemers terwijl de vestiging in Bastenaken niet mocht draaien.

De beide advocaten, Julien Pierre en Patrick Hofströssler, reageren in het interview op elke overtreding die Veviba ten laste wordt gelegd. Zo was er sprake van geknoei met etiketten en het gebruik in gehakt van materiaal dat ongeschikt is voor consumptie. Wat de verkeerde etiketten betreft, hebben ze het over een “verwarring”.