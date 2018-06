Nieuwe afrekening in het milieu: Audi van bekende drugscrimineel uitgebrand

Borgerhout - Een Audi A4 Break van een bekende drugscrimineel is donderdagochtend uitgebrand in de Ledeganckstraat in Borgerhout. De auto brandde volledig uit en het vuur bedreigde ook een aantal aanpalende panden.

“Door de autobrand raakten twee garagepoorten zwaar beschadigd”, weet brandweerwoordvoerder Kristof Geens. Over de oorzaak van de brand kan hij nog geen uitspraken doen. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Alles wijst op een nieuwe aanslag in het Antwerpse drugsmilieu. Volgens onze informatie is de uitgebrande auto van Mohamed A., alias Debana (De Bij). De man heeft een zwaar crimineel verleden en is volgens bronnen betrokken bij een organisatie die op grote schaal cocaïne-uithalingen zou opzetten in de Antwerpse haven.

De autobrand volgt enkele dagen na de schietpartij bij wokrestaurant Mister Noodles op het Kiel. Of er een verband is, is niet duidelijk.