Politie geeft beelden vrij van moment dat drone vermiste man aantreft in moeras

De politie van Norfolk heeft zondag een 75-jarige man teruggevonden die al bijna 24 uur vermist was. Dat hebben de agenten voornamelijk te danken aan hun drone. Via de camerabeelden troffen ze de Brit Peter Pugh aan in een moeras en konden ze hem te hulp schieten.

Pugh, afkomstig uit Brancaster, was zaterdag een wandeling aan het maken met zijn familie toen het plots fout liep. De man raakte om onduidelijke gescheiden van de groep op een strand nabij Titchwell. Zowel de politie van Norfolk, de kustwacht als een bemanning op een rubberboot gingen de hele nacht op zoek naar de man, maar zonder succes.

Pas toen de hulpdiensten een dag later gebruikmaakten van een drone, kwam er schot in de zaak. Op de camerabeelden die de politie nadien vrijgaf, valt te zien hoe Pugh verzeild raakte in een moeras. Agent Danny Leach, de bestuurder van de drone, liet meteen een team van de kustwacht en de brandweer ter plaatse gaan om hem uit zijn lijden te verlossen. De man werd met onderkoelingsverschijnselen afgevoerd naar het Queen Elizabeth-ziekenhuis in King’s Lynn.

Onderkoelingsverschijnselen

Het reddingsteam is ervan overtuigd dat de drone zijn leven heeft gered. “Er bestaat geen twijfel over dat we zonder politiedrone hem niet zo snel hadden teruggevonden”, klonk het bij Alex Butcher, die de operatie mee coördineerde. “De drone geeft ons de kans om gebieden uit te kammen die moeilijk bereikbaar zijn. Tevens kunnen we dichter bij de grond vliegen, wat bijvoorbeeld voor een helikopter niet altijd mogelijk is.”

Sinds vorig jaar maakt de politie van Norfolk gebruik van drones om vermiste personen op te sporen. Het apparaat is daarnaast ook handig om foto’s te maken van een plaats delict. In totaal hebben ze twee drones ter beschikking die elk twintig minuten in de lucht kunnen blijven.