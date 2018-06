Julia (82) is de wanhoop nabij: al twee jaar belt er elke avond iemand na 22.30 uur aan haar deur

Sinds de 82-jarige Julia in het Waalse La Louvière woont, komt er elke avond iemand na 22.30 uur aanbellen aan haar deur. Wie dat doet, weet ze niet zeker. Waarom nog minder. Het geeft de bejaarde vrouw wel een hoop stress, zegt ze in de kranten van Sudpresse.

Twee jaar geleden verhuisde Julia, een kranige dame van 82 jaar, naar La Louvière. Ze houdt wel van haar leven daar: tweemaal per week gaat ze zwemmen en in het gemeenschapscentrum is ze vaak te vinden. Maar echt tevreden is de Waalse vrouw niet. Daarvoor wordt er te veel ‘belletje-trek’ gepleegd bij haar.

Om een nog onduidelijke reden wordt er immers al maandenlang elke avond aangebeld bij haar appartement, meestal ’s avonds na 22.30 uur, in de inkomhal. Wie dat doet, weet ze niet zeker. Ze is nooit op tijd beneden om de dader te zien en op de camerabeelden is slechts een deel van de inkomhal te zien. “In het begin lette ik er niet op”, zegt ze bij Sudpresse. “Daarna dacht ik dat het kinderen waren, die even lastig wilden doen. Maar het is nooit gestopt. Eén keer heb ik de rug van de dader nog gezien, maar ook dan is hij gevlucht.”

Op 2 februari van dit jaar stapte ze met haar merkwaardige verhaal naar de politie, maar dat leverde nog niets op. “We hebben haar melding wel van meet af aan serieus genomen”, zegt Cristina Lacono, woordvoerder van de lokale politie, bij Sudpresse. “We hebben al meer dan 20 extra nachtelijke patrouilles uitgevoerd, maar zonder resultaat.”

Julia heeft wel haar vermoedens: volgens haar is de dader een man die vaak rondhangt in de buurt. “Ik heb hem op 13 juni geconfronteerd en het hem gevraagd. Hij zei dat hij me niet kende, maar ik zei hem dat de politie het in de gaten hield. Sindsdien wordt er niet meer aangebeld. Hopelijk blijft het zo, de hele situatie geeft me enorm veel stress. Het leven is al niet eenvoudig voor iemand die alleen en oud is. Ik heb er zelfs al aan gedacht om uit het leven te stappen of een misdaad te begaan. Op een keer heb ik al een duimspijker op de deurbel gehangen, met een pleister erover. De volgende dag heb ik bloed op de vloer aangetroffen.”