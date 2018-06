Rusland komt met wel heel straffe statistieken op WK, en dat roept vragen op

Een aangename verrassing op het WK: gastland Rusland, dat ondanks een zwakke voorbereiding ineens met een karrenvracht goals wist door te stomen naar de achtste finales. Tegen alle verwachtingen in. Wie naar de statistieken kijkt, ziet hoe dit komt. De Russen lopen indrukwekkend veel, een stuk meer dan andere landen. Alleen roept dit vragen op nadat enkele jaren geleden bleek dat Rusland er een georganiseerd dopingsysteem op nahield.

Eén van de grootste verrassingen op deze wereldbeker is zonder twijfel het gastland. Rusland moest het WK beginnen met één van de zwakste spelersselecties in jaren en slaagde er niet in zijn zeven laatste wedstrijden voor de start van het toernooi te winnen. Maar zie, de Russen waren zowaar het eerste land om zich te kwalificeren voor de achtste finales na knappe zeges tegen Saudi-Arabië en Egypte. Hoe komt dat zo ineens?

De grote kracht van de Russen is hun fysieke sterkte, zo blijkt uit de officiële cijfers van wereldvoetbalbond FIFA. Rusland staat op de eerste én de tweede plaats in de tabel van landen die het meeste kilometers afmaalden op negentig minuten tot nu toe op het WK. Op één met hun wedstrijd tegen Saudi-Arabië, op twee met hun wedstrijd tegen Egypte.

Vragen door recent dopingschandaal

De cijfers van de Russen zijn bepaald indrukwekkend. Waar andere landen allemaal ongeveer zo’n 105 kilometer liepen per wedstrijd - de Belgen totaliseerden maar 102 kilometer tegen Panama - liepen de Russen eerst 118 kilometer tegen de Saudi’s en vervolgens 115 kilometer tegen Egypte. Stevig boven het gemiddelde en bijzonder straffe cijfers: geen enkel land doet beter. Enkel Egypte komt met 112 gelopen kilometers tegen Uruguay een klein beetje in de buurt.

Alleen is dat een statistiek die vragen oproept bij een land dat nog niet zo lang geleden in het nieuws kwam omdat het er een georganiseerd dopingsysteem op nahield. Het voornaamste voordeel van doping is immers dat het… de uithouding bevordert. Voetballers zouden zo dus meer kunnen lopen en langer fris kunnen blijven.

Natuurlijk hoeven deze cijfers niet te betekenen dat Rusland ook nu weer zijn boekje te buiten is gegaan. Zou een land dat zijn atleten net uitgesloten zag van de Olympische Spelen nog eens hetzelfde riskeren? Het kan best dat de Russen, aangevoerd door hun thuispubliek, hun grenzen net een klein beetje meer wisten op te zoeken dan de andere landen.

Straf, maar niet onmogelijk

De prestaties van de Russen zijn straf, maar ook niet onmogelijk. In de Engelse Premier League - misschien wel de meest fysieke competitie ter wereld - lopen teams rond die min of meer dezelfde cijfers totaliseren. Liverpool-trainer Jürgen Klopp is een trainer die hier de nadruk op legt en erom bekend staat dat hij zijn teams uitdaagt over de grens van de 120 kilometer te gaan. Iets wat maar zelden lukt. Vorig seizoen liepen The Reds een gemiddelde van 116,9 kilometer per wedstrijd in de Engelse hoogste klasse.

Hoe dan ook zijn de cijfers kolen op het vuur voor zij die zich vragen stellen bij het plotse succes van het gastland. Een woordvoerder van wereldvoetbalbond FIFA moest het woensdag alvast uitleggen aan de aanwezige pers. Volgens hem is het Russische elftal één van de teams die het meest getest werden op doping in de aanloop naar het WK.