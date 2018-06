Britse tabloid verrast: “Martinez is in beeld bij Spanje”

Na het vertrek van bondscoach Julen Lopetegui moet Spanje na het WK op zoek naar een nieuwe bondscoach. Fernando Hierro neemt in Rusland voorlopig de honneurs waar, maar na afloop van het toernooi wil de Spaanse bond werk maken van een definitieve oplossing. En daarvoor denkt het aan de bondscoach van de Rode Duivels, Roberto Martinez.

Althans, dat is wat The Sun beweert. Martinez staat volgens de Britse tabloid hoog op de shortlist van La Roja. Als hij op dit WK met België indruk weet te maken, is de kans groot dat Spanje naar zijn diensten zal hengelen. Martinez verlengde nochtans zopas zijn contract bij de Rode Duivels tot na het EK 2020, maar de lokroep van zijn vaderland zou verleidelijk kunnen zijn.

Binnen de Spaanse bond zouden er heel wat voorstanders van Martinez zijn, die eerder coach was bij Wigan en Everton in de Premier League. Het voetbal waar Martinez voor staat, sluit aan bij wat de Spaanse federatie voor ogen heeft. Naast Martinez zouden ook Luis Enrique (ex-Barcelona) en U21-coach Albert Celades mogelijke kandidaten zijn.

Spanje kende een woelige aanloop naar het WK. Amper drie dagen voor de eerste match van de wereldkampioen van 2010 kondigde Real Madrid aan dat Lopetegui na het WK coach van de Koninklijke zou worden. Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales kon er niet mee lachen dat hij niet op de hoogte was en zette Lopetegui prompt aan de deur, amper twee dagen voor de wedstrijd tegen Portugal. Enkele belangrijke spelers probeerden Rubiales nog van gedachten te doen veranderen, maar zonder succes. Sportief directeur Fernando Hierro nam in zeven haasten over en loodste Spanje naar een 4 op 6.