LIVE. De Rode Duivels staan opnieuw op het trainingsveld, Vermaelen traint mee

Gisteren kregen de Rode Duivels rust. Terwijl de ging golfen, speelde de andere een partijtje basketbal of werden er kaarten bovengehaald. Nu Hazard en co zijn uitgerust, wordt er opnieuw stevig getraind. En deze keer tekende ook Thomas Vermaelen present. Volg hier alles op de voet.

Goed nieuws dus over Thomas Vermaelen. Hij verscheen vanochtend op training in Dedovsk. Dat wil zeggen dat de verdediger op schema zit om klaar te geraken voor de wedstrijd tegen Engeland. Bondscoach Roberto Martinez kondigde dinsdag al aan dat Vermaelen vandaag op het veld zou moeten staan.

Vermaelen wordt nog wel wat gespaard. Hij trok aan het einde van het kwartiertje open training als enige een blauw vestje aan terwijl de rest van de ploeg zwart of oranje droeg. Dat wil zeggen dat Vermaelen in de wedstrijdvormen telkens de extra man in balbezit is. Op die manier kan hij iets makkelijker contacten vermijden.

Vermaelen raakte op 15 mei geblesseerd in de laatste competitiewedstrijd met Barcelona. Er werd toen een afwezigheid van drie weken vooropgesteld, maar het heeft dus wat langer geduurd. Vermaelen trainde in België al één keer mee met de Rode Duivels, daags voor de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica. Maar sindsdien bleef hij toch weer weg van de groep. Dat wees op een terugval, al zei bondscoach Martinez daarover dat hij gewoon “geen risico wil nemen”. Vermaelen reisde vorige weekend niet met de ploeg naar Sochi, waar de wedstrijd tegen Panama gespeeld werd. De verdediger bleef achter in Moskou om verder te werken aan zijn revalidatie.