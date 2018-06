Dit is het duurste land om voor te supporteren op het WK, Belgen hebben geluk

Arme Colombianen. De supporters die hun land aanmoedigen in Rusland, moeten daar bijna dubbel zoveel voor betalen dan Belgen die op het WK willen juichen voor de Rode Duivels. Dat heeft het Nederlandse bedrijf HomeToGo becijferd.

De vraag die ze zich stelden bij HomeToGo, was wel welk land nu het duurste is om voor te supporteren in Rusland. Daarvoor onderzocht het Nederlandse bedrijf hoeveel het supporters kost om de groepsfase van het WK in Rusland - de eerste drie wedstrijden - ter plaatse te volgen. Zitten dus in de berekening: drie tickets, twee lokale biertjes per dag, twee maaltijden per dag, internationale vluchten naar Rusland en terug, binnenlandse vluchten en verplaatsingen en verblijfskosten.

De resultaten zijn best opmerkelijk. Het duurste land om voor te supporteren is Colombia. De Zuid-Amerikaanse fans moeten volgens de berekeningen voor drie wedstrijden en hun verblijf in Rusland 3.646 euro betalen. Het goedkoopste land is uiteraard thuisland Rusland, met 1.049 euro.

België staat op de 29ste plaats van de 32. 408 euro voor tickets, 32 euro voor bier, 176 euro voor maaltijden, 421 euro voor internationale vluchten, 172 euro voor nationale vluchten en 744 euro verblijfkosten. Alles samen komt dat op 1.953 euro, bijna half zoveel als de Colombianen. Het voornaamste verschil is te vinden bij de internationale vluchten, die voor de Zuid-Amerikanen 1.000 euro duurder zijn.

Opvallend zijn ook de grote verschillen in verblijfkosten tussen de Russische speelsteden. De goedkoopste stad is Samara, waar een gemiddelde overnachting in een accommodatie voor twee tot vier personen je gemiddeld 55 euro kost. In de duurste speelstad, Saransk, is dat met 678 euro een pak meer. Dat heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van overnachtingsplaatsen.