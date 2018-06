Werken in ploegen? Laat maar komen

De ene werkdag vroeg uit de veren, de andere laat (of niet) onder de wol: werken in ploegen lijkt niet zo simpel. Al heeft het systeem natuurlijk ook voordelen, zoals een hogere ploegenpremie en meer vrije tijd. “De meeste ploegwerkers willen nooit naar een dagstelsel.”

“24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Alleen tussen Kerst en Nieuwjaar ligt de productie stil”, vertelt Eveline Himpens, plant HR-manager bij Unilin. Bij haar op de site werken ongeveer vijfhonderd medewerkers in ploegen. Vooral in de productie-eenheid voor laminaat, met het bekende Quick-Step, en in de vinylfabriek, met Livyn.

Opvallend is vooreerst dat ‘het ploegenstelsel’ niet bestaat. “Ons meest gebruikte stelsel is het continue ploegenstelsel in vijf ploegen, wat dus over vijf weken wordt gespreid. In die periode werken de collega’s afwisselend ‘s ochtends, in de namiddag, ‘s nachts en in het weekend”, legt Himpens uit. “Het voordeel van zo’n systeem is dat je al voor heel het jaar weet hoe je moet werken. Op vijf weken ben je ook drie weekends thuis en krijg je tien weekdagen rust”, stelt ze. “Omgerekend werk je 33,6 uren per week en doordat je twee van de vijf weekends werkt, verdien je ook meer.”

Inspanningen

Maar ploegenarbeid vergt natuurlijk ook inspanningen. “Je moet kunnen omgaan met het switchen van ploegen en je bioritme kunnen aanpassen, zoals overdag kunnen slapen, wat niet altijd evident is”, geeft ze toe. “Belangrijk is ook dat je gezin erachter staat en dat je als gezin zowel de voordelen als de consequenties van een ploegensysteem kent, begrijpt en ernaar leeft”, benadrukt Eveline, die weet waarover ze spreekt: haar echtgenoot werkt ook in ploegen.

Als alle bovenstaande aspecten goed werden overwogen, lukt het volgens haar wel. Zo kent het vijfploegenstelsel bij Unilin een trouwe aanhang. “Mensen die bij ons in een systeem van bijvoorbeeld vijf ploegen werken, stappen er doorgaans niet snel uit en zijn verkocht. De meesten willen zelfs nooit naar een dagstelsel”, stelt ze vast.

