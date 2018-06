Seksueel grensoverschrijdend gedrag op alle Belgische festivals (maar getuigen grijpen meestal niet in)

Wat zou jij doen als je seksueel grensoverschrijdend gedrag opmerkt op een festival? De eerste reflex van heel wat mensen is niét tussenkomen, zo blijkt uit een onderzoek van Plan International België. Bovendien kwam uit de peiling van dat bureau ook nog naar boven dat grensoverschrijdend gedrag op alle Belgische zomerfestivals voorkomt.

604 jongeren tussen 16 en 24 jaar werden door Plan International België (een onafhankelijke ngo die streeft naar gelijke kansen voor meisjes en kinderrechten, red.) ondervraagd over hun ervaringen op Belgische festivals die meer dan 20.000 bezoekers lokken. Daarvoor werd gekeken naar de voorbije 3 jaar. Uit de peiling blijkt dat 87 van die 604 jongeren al eens te maken had met seksuele intimidatie op een Belgisch festival. Als enkel naar meisjes of jonge vrouwen gekeken wordt, gaat het om één op zes.

Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om seksistische beledigingen, maar ook over ongewenste aanrakingen of fysiek geweld. Onder andere alcohol, drugs, dicht op elkaar staan in drukke mensenmassa’s,... leiden ertoe dat het risico op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op festivals groter is.

60 procent van de ondervraagden gaf dan ook aan dat seksuele intimidatie op festivals een ‘serieus probleem’ is, zo klinkt het bij Plan International België.

Niet ingrijpen

Nog een probleem is dat wanneer anderen getuige zijn van zo’n grensoverschrijdend gedrag, heel wat mensen niet ingrijpen of niet weten hoe te reageren. 40 procent van de 604 jongeren zegt dat ze al getuige waren van dergelijk gedrag, maar niet hebben gereageerd of zijn weggegaan. Een van de redenen daarvoor is dat ze schrik hebben om zélf het slachtoffer te worden van de dader. Een andere reden is dat ze gewoon niet weten hoe ze moeten reageren of tussenkomen.

Plan International België pleit er intussen voor dat festivalorganisatoren zich meer inzetten om dergelijke problematiek aan te pakken. “Sommige festivals hebben al noodprocedures, maar nog zeker niet allemaal”, zegt de organisatie. Een mogelijk oplossing kan ook nog zijn om heel zichtbaar een noodnummer te installeren. Zo weet elke festivalganger hoe hij of zij contact kan opnemen met bijvoorbeeld de security of met de festivalorganisatoren zelf als hij of zij zelf geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag of daar getuige van is.

Campagne

Daarnaast lanceert de ngo zelf ook een campagne. Met #safefestival probeert Plan International België jongeren te leren hoe ze kunnen tussenkomen als ze getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag, zonder dat ze daarbij zichzelf in gevaar zouden brengen.