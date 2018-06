Loslopende leeuwin “na twee mislukte verdovingspogingen” doodgeschoten in dierenpark Planckendael

Muizen / Mechelen - De loslopende leeuwin in het dierenpark Planckendael is donderdagmiddag doodgeschoten. Dat bevestigt de politie van Mechelen-Willebroek aan Het Nieuwsblad Online. Het dier dat omstreeks 10 uur uit haar kooi ontsnapt was, zou te veel in paniek geweest zijn om te verdoven.

LEES OOK. Roofdier ontsnapt uit een Belgische dierentuin en dat is niet de eerste keer

De zone waar de leeuwin losliep (rechts). Foto: Planckendael

Omstreeks 10 uur glipte een jonge leeuwin weg uit haar kooi in de dierentuin in het Mechelse Muizen. Het park stond meteen in rep en roer. Eerst zou het dier zich in de gang van het gebouw hebben bevonden. Maar nadien begon het rond te dwalen tussen het leeuwen- en olifantenverblijf.

Volgens de politie werd het interventieplan afgekondigd, waardoor ook de speciale eenheden ter plaatse kwamen. Die verdoven in principe geen dieren, maar waren stand-by om het dier te “neutraliseren” indien de situatie niet meer onder controle zou zijn.

LEES OOK.“Een jonge, gestresseerde leeuw is levensgevaarlijk”

En dat is precies wat er gebeurde. Alle bezoekers waren volgens de veiligheidsprocedure ondergebracht in “veilige” gebouwen, zoals de restaurants en souvenirshop. Enkelen van hen zaten in een oude wagon, die ook als ‘veilig’ was geclassificeerd. “Die trein was niet ontruimd omdat het als gebouw wordt beschouwd bij een evacuatie”, vertelt Ilse Segers, woordvoerster van Planckendael.

Op een gegeven moment zou de leeuwin te dicht genaderd zijn bij een oude wagon waarin verschillende parkbezoekers zaten. “Omdat de trein in de praktijk niet af te sluiten is, werd besloten om de leeuwin neer te schieten”, legt ze uit. “Na twee mislukte verdovingspogingen hebben we de ontsnapte leeuwin met een schot moeten laten inslapen”, klonk het omstreeks 12.20 uur bij het dierenpark.

Na twee mislukte verdovingspogingen hebben we de ontsnapte leeuwin met een schot moeten laten inslapen. Nooit kwam iemand van bezoekers of personeel in gevaar. — ZOO Planckendael (@zooplanckendael) June 21, 2018

Hoe de leeuwin kon ontsnappen, is nog niet bekendgemaakt. Maar de persdienst van het dierenpark erkende wel dat de leeuwin het gebeurde door een menselijke fout.

Onbegrip

Het park kan meteen op verontwaardiging en onbegrip rekenen, omdat de jonge leeuwin uiteindelijk neergeschoten werd. Maar Planckendael staat achter de keuze die gemaakt is.

“De veiligheid van de bezoekers staat altijd centraal.” Dat heeft Ilse Segers, woordvoerster van Planckendael, verklaard op de vraag waarom de leeuwin die donderdagochtend op de loop ging, uiteindelijk werd gedood. “Ik weet nog niet waarom uiteindelijk besloten is om het dier te doden, ik heb de dierenarts nog niet gesproken”, vult ze aan. “Maar in ons veiligheidsplan staat duidelijk dat we het dier moeten doden als ze gevaar betekent voor de bezoekers.”

Het park ging enkele minuten na de bekendmaking van de dood van de leeuwin weer open. Bezoekers moeten geen toegangsgeld betalen. De pers kreeg eerst een verbod om het park te betreden maar kreeg na lang aandringen toch toegang.

LEES OOK. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts vindt doden ontsnapte leeuw “verschrikkelijk en niet uit te leggen” en eist onderzoek

Geen slachtoffers

Het beperkte publiek dat vlak na het openingsuur al aanwezig was, werd dus ondergebracht in veilige gebouwen, net als het personeel. “De evacuatie is vlot verlopen: er was geen paniek en er vielen geen slachtoffers”, zegt politiewoordvoer Dirk Van de Sande. De drukke Leuvensesteenweg was een tijdlang in beide richtingen afgesloten, zo meldde ook de Stad Mechelen.

Interventie in Planckendael te #Muizen #Mechelen.

Dier (leeuw) ontsnapt uit kooi.

Geen slachtoffers.

Alle bezoekers hebben het dierenpark verlaten. — pzMechelenWillebroek (@PolitieMeWi) June 21, 2018

Als je na u examen naar huis wilt gaan om voor u aller laatste examen te studeren #planckendael pic.twitter.com/sOD5pyYm1z — Brent S (@BrentS86254809) June 21, 2018

Nieuwe bezoekers mochten het park niet meer binnen. Een tiental bussen met schoolkinderen die onderweg waren voor een dagje dierenplezier, werden op de parking staande gehouden. De kinderen mochten de bussen niet verlaten. Tegen de middag, toen de leeuwin nog steeds niet gevat was, keerden verschillende ontgoochelde kinderen huiswaarts.

Op de bus wachten ergens in Muizen, leeuwin ontsnapt #planckendael #flinkekindjes pic.twitter.com/Eq2x69uC4Y — Elke Van Hespen (@elkevanhespen) June 21, 2018

Dan denk je, ik ga mee op klasuitstap naar planckendael, weg uit druk brussel. Dan staat er een politiemacht aan de ingang te roepen: "niet uit de bus stappen, er is een leeuw ontsnapt". #vaderdoeteensmoeite — Joost Vandecasteele (@JoostVDC) June 21, 2018