Anderlecht start aan de trainingen… en haalt een doelman van Man United

De jonge goalie lijkt in eerste instantie een versterking voor de beloften te zijn, maar traint wel mee met de A-kern als derde keeper. Anderlecht haalde met Thomas Didillon al eerder een doelman. Ook jonkie Bornauw, Kayembe en Delcroix trainden mee.

De 25 fans die aanwezig zijn, zijn er niet toevallig. Elke fanclub mocht twee mensen afvaardigen, plus tien man die een wedstrijd wonnen.

Overigens ontbrak Alexandru Chipciu op de eerste veldtraining. De Roemeens flankspeler deemsterde afgelopen seizoen weg en mag vertrekken. Ook uitgeleende spelers die in principe terugkeren (Leya Iseka, Doumbia) waren niet aanwezig.

Lees ook: Het schaduwelftal van Luc Devroe: Anderlecht kan bijna een hele ploeg opstellen met nieuwkomers

Now they are ready for the real work! pic.twitter.com/5GghcIKZhD