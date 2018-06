De temperaturen stijgen fors en het gaat nog dagenlang niet regenen, al is dat laatste mogelijk niet zo’n goed nieuws

Hoewel de astronomische zomer vandaag ingaat, moeten we op “de langste dag van het jaar” nog geen toptemperaturen verwachten. Daarvoor is het nog wachten tot volgende week. Ondertussen blijft de regen wel uit. Nog minstens zeven tot tien dagen zelfs. En dat kan - ondanks de hevige onweders van enkele weken geleden - problemen qua droogte veroorzaken.

Terwijl ze er in buurlanden als Nederland en het Verenigd Koninkrijk wel voor waarschuwen, zal het bij ons vermoedelijk niet tot een hittegolf komen volgende week. “Daarvoor moet het vijf dagen op rij minstens 25 graden zijn, waarvan drie dagen temperaturen van 30 graden of meer”, zegt weerman David Dehenauw van het KMI. “Zo’n vaart zal het hier wel niet lopen, al stijgt het kwik wel fors vanaf volgende dinsdag. Er komt een zomerse periode aan met temperaturen tussen de 25 en de 30 graden, maar het is onwaarschijnlijk dat we die 30 op veel plaatsen zullen halen. Vermoedelijk blijven me rond de 27 à 28 graden hangen in het centrum van het land.”

Wat wel in de gaten gehouden moet worden, volgens Dehenauw, is de droogte in bepaalde streken. “Er hebben de voorbije weken heel wat hevige onweders plaatsgevonden, maar lang niet elke regio werd getroffen door hevige regen. Ondertussen is er al enkele dagen op de meeste plaatsen geen druppel gevallen en dat zal ook nog meerdere dagen zo blijven. Zeker zeven tot tien dagen al. Dat is goed voor de studenten, die de proclamatieperiode in prachtige omstandigheden kunnen doorbrengen, maar her en der is de grond toch al erg droog. En dat zal niet snel verbeteren.”

We naderen de "bruine" zone: "Uiterst droog".



(Nog) geen sproeiverbod

Ook bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgen ze de situatie op de voet. “Op enkele lokale stormen na is er de voorbije weken inderdaad heel weinig regen gevallen in Vlaanderen en ook de komende dagen zal dat zo blijven”, zegt woordvoerder Jan Dhaene. “Daardoor is het nu op sommige plaatsen - vooral in het westen van Vlaams-Brabant en het oosten van Oost-Vlaanderen - al erg droog. Maar zo erg als vorig jaar zal het wel niet worden.”

Dhaene verwijst daarmee onder meer naar het sproeiverbod dat vorig jaar in juni werd ingevoerd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Dat hield in dat het tijdelijk verboden was om je auto te wassen, het gras te sproeien, het zwembad te vullen of andere vormen van waterverspilling.

“De situatie was dan veel nijpender”, aldus Dhaene. “Het was toen bijna een jaar relatief droog geweest, eigenlijk sinds de zomer van 2016. Nu hebben we wel een natte winter gehad: het heeft voldoende geregend om de grondwaterstanden op peil te houden. Er is dus voorlopig geen probleem, niet voor de consument, niet voor de Vlaamse boeren. Al zal er heel lokaal misschien wel wat water aangevuld moeten worden.”

Toch raadt de VMM aan “om zuinig om te springen met het beschikbare water”. “Er is momenteel geen sprake van een sproeiverbod, we rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de Vlaming.”

Start astronomische zomer

Hoe komt het eigenlijk dat de langste dag van het jaar, de start van de astronomische zomer, niet meteen de warmste dag van het jaar is? “Theoretisch zou je dat kunnen verwachten”, schrijft weerman Frank Deboosere op zijn website. “Maar dat is buiten de invloed van de zee gerekend.”

De zee warmt in de zomer maar traag op. “Ook nadat de zon zijn hoogste stand aan de hemel bereikt heeft, blijft die gigantische watermassa nog een tijdje opwarmen. Omdat we zo dicht bij de zee leven, heeft het zeewater een grote invloed op de temperatuur. Zeker omdat een westelijke wind de meest voorkomende wind is in onze streken.”

