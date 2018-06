Evelien haalt borstvoeding uit taboesfeer met fotoshoots: “We moeten ons niet schamen”

As - Fotografen zijn er genoeg, maar er zijn er maar weinig die een taboe doorbreken zoals Evelien Sniekers (39) uit As dat doet. Zij legt moeders die hun baby’s borstvoeding geven vast op de gevoelige plaat. “Meer en meer mama’s willen een blijvende herinnering hebben aan deze mooie, maar korte periode. Vroeger deed ik drie tot vier borstvoedingshoots per jaar, nu twee per maand.”

Evelien is een nichefotografe. Ze heeft zich sinds vier jaar gespecialiseerd in zwangerschappen en babyfotografie. Zo zet ze dus ook baby’s aan de borst op de foto. “Het is een opmerkelijke tendens dat ...