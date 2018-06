3 jaar cel voor prostituee (37) die klant tot zelfmoord dreef met afpersing: beklaagde verlaat rechtbank met opgestoken middenvingers

Tielt - Een 37-jarige prostituee uit Tielt heeft drie jaar effectieve celstraf gekregen omdat ze een klant zodanig zwaar afperste dat die zichzelf van het leven beroofde. De man, een leraar, schonk haar 224.500 euro. “Zwijggeld”, stelde het Openbaar Ministerie. “Een vrijwillige schenking”, verweerde S.S. zich.

Op 6 december 2016 stapte de 56-jarige D., een West-Vlaamse leerkracht, uit het leven. Uit het uitvoerige sms-verkeer op zijn gsm bleek dat de man het laatste jaar van zijn leven geregeld afspraakjes had met de Tieltse prostituee S.S., die hij eind 2015 per toeval ontmoet had tijdens een oudercontact in zijn school.

1.300 sms’en

Onderzoek wees uit dat hij en de prostituee liefst 1.300 sms’en naar elkaar verstuurden. De dag voor zijn dood kreeg de leraar nog 76 berichten en 21 oproepen. Omdat bleek dat de man haar liefst 224.500 euro betaalde – niet enkel met geld maar ook met goud uit de familiekluis – en de vrouw er in sommige sms’en mee dreigde alles openbaar te maken, werd ze voor de rechter gedaagd wegens chantage met de dood van de man tot gevolg.

S.S. heeft de afpersing altijd ontkend en stelde dat D. haar al dat geld vrijwillig geschonken had. “Die man was stapelgek op mijn cliënte en betaalde haar rijkelijk voor haar seksuele diensten”, stelde Koenraad Stubbe, de advocaat van S.S., tijdens de pleidooien. “Maar tijdens de laatste afspraak ging de leraar te ver en misbruikte hij mijn cliënte. Hij stemde ermee in om een schadevergoeding te betalen, maar kwam die belofte niet na. Pas daarna is ze ermee beginnen dreigen om alles aan de grote klok te hangen. Maar op dat moment had hij die 224.500 euro al betaald.”

Met opgestoken middenvinger

Maar de rechter oordeelde daar donderdagochtend anders over. “Tot 20 april 2016 ging het om vrijwillige schenkingen in het kader van een seksuele relatie. Maar al het geld dat hij daarna schonk was het gevolg van haar chantagepraktijken”, aldus de rechter. De nabestaanden van de man stelden zich burgerlijke partij kregen van de rechter een totale schadevergoeding van 300.000 euro toegekend, waaronder een morele schadevergoeding van 46.000 euro. “Zij gaan door de hel”, stelde hun advocaat. “De weduwe kan met niemand praten over wat er gebeurde en de kinderen begrijpen niet wat hun vader bezielde.”

Hoewel ze in theorie tot twintig jaar cel kon krijgen, reageerde S.S. bijzonder aangeslagen op de uitspraak. Met opgestoken middenvingers verliet ze het gerechtsgebouw. “Ik heb zijn dood uiteraard nooit gewild”, zei ze in de loop van het proces. “Ik heb zijn dood ook niet veroorzaakt.” Koenraad Stubbe zal zich beraden op een eventueel beroep.

