Tessa Wullaert rondt transfer naar Manchester City af: “Rolmodel in het vrouwenvoetbal”

Zoals verwacht voetbalt Tessa Wullaert komend seizoen voor Manchester City. Dat kondigde de club en de speelster vandaag zelf aan. Wullaert - tijdens het WK columniste voor Sportwereld - verlaat het Duitse Wolfsburg.

Wullaert voetbalde sinds 2015 voor Wolfsburg, nadat ze eerder in eigen land uitkwam voor Zulte Waregem, Anderlecht en Standard. Met de Duitse club won ze alles wat er te winnen viel. Onlangs verloor ze wel de Champions League-finale.

“Dit is een geweldige plek, waar alles voetbal uitademt”, vertelt Wullaert trots aan CityTV. “Het gaat geweldig zijn om hier te trainen en te werken. Ik ben heel enthousiast en kijk ernaar uit om te starten. Er was maar één club in Engeland waar ik wilde spelen. Ik zei tegen mijn manager: ik wil voor City spelen’. Dus laat maar komen.” Wullaert zal bij The Citizens met het nummer 25 spelen. De club zelf is apetrots: “Ze is een belangrijke aanwinst”, aldus Head of Women’s Football Gavin Makel.