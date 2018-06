Minderjarige bekent moord op prostituee: in gesloten instelling geplaatst

Schaarbeek - De minderjarige die in Schaarbeek een prostituee gedood zou hebben, heeft die feiten bekend. Hij is aangehouden op verdenking van doodslag en in een gesloten instelling geplaatst.

Vijftien dagen na de gruwelijke moord op de 23-jarige Nigeriaanse prostituee Eunice werd er een verdachte opgepakt. Het gaat om de 17-jarige S., een minderjarige die al bekend was bij de politiediensten en de jeugdrechtbank en in 2017 al maatregelen kreeg opgelegd van een jeugdrechter. Op basis van camerabeelden en analyses van de plaats delict werd hij geïdentificeerd.

S. is woensdagochtend verhoord en heeft bekentenissen afgelegd. Hij werd daarom aangehouden en in een gesloten instelling geplaatst, meldt het Brusselse parket donderdag. “De feiten zouden zich afspelen in de context van betaalde seksuele prestaties”, klinkt het.

De brutale moord op Eunice vond plaats in de inkomhal van haar bordeel en veroorzaakte een schokgolf in de rosse buurt. De Nigeriaanse prostituees uit de Noordwijk legden uit protest het werk neer en een week later volgde een herdenkingsmars door de buurt. Niet enkel de prostituees, maar ook het lokale buurtcomité, zijn de onveiligheid in de straten beu en willen meer politie in het straatbeeld.