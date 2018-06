Leeuwin ontsnapt uit Planckendael, maar het is niet de eerste keer dat roofdieren wegglippen uit onze zoos

Een leeuwin die ontsnapt uit Planckendael, je maakt het niet elke dag mee. Maar wilde dieren nemen wel vaker het hazenpad uit de dierentuin, ook in België. En dat had in de geschiedenis soms tragische gevolgen.

Exact 150 jaar geleden, op 7 juni 1868, ontsnapte een tijger uit de Zoo van Antwerpen. De verzorgers hadden het dier in een kist gestoken, om de tijger de volgende dag naar Londen te kunnen verschepen. Maar toch liep er iets mis: om drie uur ’s nachts zag het dier een kans en wist het zichzelf uit de kist te bevrijden. Zonder veel tegenstand sloop ze het domein van de Zoo uit.

Kunstenaar Adriaan de Braekeleer, die er zelf bij was, legde het historische moment vast met olieverf op het doek. Foto: Balat

In het midden van de drukke grootstad wandelde de tijger rustig rond, langs het Centraal station, op het Astridplein en uiteindelijk ook in de Carnotstraat. Pas in de Gemeentestraat zou de ontsnapping een tragisch gevolg kennen. Een onverwachte tegenligger, een man met paard en kar, bracht het dier van de wijs. Enkele seconden later is het paard verscheurd. Ook een 69-jarige man werd even verderop doodgebeten.

Ondertussen beseften de medewerkers van de Zoo welke tragedie zich iets verderop afspeelde. Het personeel trok samen met directeur Vekemans de straat op, om uiteindelijk het dier neer te schieten vlak voor de Sint-Annagang. Kunstenaar Adriaan de Braekeleer, die er zelf bij was, legde het historische moment vast op het doek.

Katachtigen op de loop

Bijna een eeuw later in 1950 waagde een luipaard zijn kans om uit zijn verblijf in de Zoo van Antwerpen te ontsnappen. Het roofdier moest echter meteen teleurgesteld opnieuw zijn kooi in, want de verzorgers wisten het luipaard te stoppen nog voor hij een glimp van de stad kon opvangen.

Ook in de Waalse dierentuin, Le Monde Sauvage, kon in 2013 een katachtige ontsnappen, deze keer een sneeuwluipaard. Meteen cirkelde een helikopter achter het dier, terwijl de nabijliggende scholen zenuwachtig hun deuren moesten dicht houden. Een dierenverzorger wist hem uiteindelijk te vinden, maar de man vond de situatie zo beangstigend dat hij het sneeuwluipaard doodschoot.

Overal ontsnappingen

Niet alleen onze dierentuin, maar ook die van de noorderburen hebben al te maken gehad met ontsnappingen. Denk maar aan Bokito, de zilverruggorilla die op 18 mei 2007 helemaal in de ban raakte van een vrouwelijke bezoekster. Omdat de dame in kwestie al een week lang naar hem kwam en hem steeds recht in de ogen keek, raakte de aap verward door haar signalen. Wanneer de vrouw wou weggaan, sprong de gorilla over de gracht om de bezoekster onverbiddelijk mee te sleuren voor in zijn harem. Nadien flaneerde de aap nog wat in het restaurant en in de dierentuin om uiteindelijk verdoofd te worden door de medewerkers. De dame overleefde het, maar raakte wel zwaargewond.