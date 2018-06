Thomas Meunier over positie op flank bij Rode Duivels: “Wij hebben de slechtste job”

Thomas Meunier en Youri Tielemans stonden op donderdag de verzamelde pers te woord bij de Rode Duivels. Meunier legde uit waarom de positie op de flank zo moeilijk is in het team van de Belgen, Tielemans is vooral mee naar het WK om ervaring op te doen en speelde nog geen minuut. “Ik probeer te genieten van elk moment.”

Youri Tielemans is bezig aan zijn eerste wereldbeker uit zijn carrière. “Een WK is het mooiste wat je als voetballer kan bereiken. Dat ik veel lach op training? Ik probeer te genieten van elk moment op deze wereldbeker. Ik werk graag hard en dat zie je ook aan mij. De opwarmingen zijn ook steeds heel plezant. Dus ja, ik lach veel. Maar we hebben die eerste match achter de rug, dus we zitten er midden in en mijn focus ligt op ons doel.”

Youri Tielemans is erbij om ervaring op te doen. De verwachting is dat hij niet veel minuten zal maken. “Ik ben blij om er bij te zijn, maar als de trainer me nodig heeft, zal ik er staan. Het is een WK, dat is het grootste evenement voor een voetballer, maar ik voel me klaar. Het is niet meer het moment om onder de indruk te zijn. Alle 23 spelers kunnen titularis zijn. De trainer heeft zijn basisploeg, maar het is aan ons om te tonen op training dat we de ploeg ook kunnen helpen. Voor de invallers was het een beetje jammer dat we gisteren niet trainden, maar dan moet je de discipline hebben om op jezelf iets te doen.”

Tielemans leert met zijn ogen in het trainingscentrum in Dedovsk. “Kevin De Bruyne is een voorbeeld in die zin dat hij altijd de juiste keuze maakt is op een veld. Ik kijk naar hem om bij te leren. Misschien zelfs om ooit in zijn voetsporen te treden. Maar ik heb zelf ook kwaliteiten om hier iets te tonen.”

En wie weet komt die kans er straks sneller dan verwacht. “In het voetbal kan het snel gaan. Ook voor mij. Maar ik hoop gewoon dat de ploeg goed speelt en dan zien we wel welke rol ik daarin kan spelen.”

Geen familie

Zaterdag mag de familie langskomen, maar voor Youri Tielemans komt er geen bezoek van zijn dochtertje. “Wel een beetje jammer, want ik zou ze wel graag zien natuurlijk. Maar het is nu zo beslist. Het is wel positief dat Martinez ons veel tijd gunt met onze familie. Hij weet dat we dat belangrijk vinden. Hij vindt zijn familie ook belangrijk. Dat kan een mentaal voordeel opleveren.”

Thomas Meunier: “Wij hebben de slechtste job”

Yannick Carrasco klaagde gisteren over de kritiek van de buitenwereld op het spel van de flankspelers in de nationale ploeg. Hij zei dat ze op de moeilijkste positie spelen en dat we daar begrip voor moeten hebben. “Wij hebben de slechtste job, denk ik (lacht)”, zegt Meunier. “Neen, het systeem met drie verdedigers, ik hou daar wel van. Offensief kan ik altijd in de zestien aanwezig zijn, ik kan scoren, assists geven. In balbezit probeer ik altijd iets te brengen. Momenteel doe ik dat goed, dus laat ons zo maar blijven spelen.”

Lees verder onder de foto

Foto: Photo News

Er wordt nog elke dag geschaafd aan dat systeem. “We werken dagelijks op tactisch vlak. Deze ochtend nog op de pressing met drie achterin. Tegen Panama was het lastig met drie spelers achterin tegen de twee spitsen die altijd centraal bleven. Daardoor konden Yannick en ik op de flanken moeilijker druk zetten, want we konden geen steun krijgen. Als de tegenstander met één spits speelt, is dit systeem met drie verdedigers perfect. Spelen ze met twee spitsen, kan het ook met vier verdedigers”

Thomas Meunier hoopt wel om in de volgende wedstrijd op aanvallend vlak meer te kunnen bijbrengen. “Waarschijnlijk moet ik nog een beetje groeien in het toernooi. Ook de tegenstander is van invloed op mijn spel. Tegen het defensieve Panama is het wat lastiger. We gaan tegen meer offensieve ploegen iets meer kunnen brengen, denk ik. Ik zit op een hoger niveau dan twee jaar geleden. Fysiek voel ik me beter. Ook op voetballend vlak voel ik me beter in dit systeem. In de eerste helft tegen Panama hadden we het moeilijk om de openingen te vinden, maar na de rust hadden we meer vrijheid en kon ik me beter tonen.”

Lees verder onder de foto

Foto: Photo News

Thomas Meunier is wel één van de drie Belgische spelers die al een gele kaart achter zijn naam heeft staan. Bij een tweede volgt een schorsing, maar daar maakt hij zich niet druk over. “De groep is kwalitatief sterk genoeg om schorsingen op te vangen. Want we hebben nu veel kwaliteit. Dedryck deed het heel goed tegen Panama, Thomas is terug bij de groep,... Ik ga niet met de rem op spelen omdat ik nu al een gele kaart achter mijn naam heb staan. Dat heeft geen zin.”

Terwijl Thomas Meunier op de wereldbeker in Rusland zit, is zijn toekomst bij PSG nog twijfelachtig. De Franse pers meldde voor het tornooi dat hij zou mogen vertrekken, maar daar weet de Luxemburger persoonlijk niets over. ”Of een goed WK de beoordeling van onze nieuwe coach over mij kan beïnvloeden? Thomas Tuchel is professioneel genoeg. Hij heeft het WK niet nodig om te weten wat ik kan. Of hij me al gebeld heeft? Ik heb nog geen contact gehad met hem, maar hij heeft mijn nummer.”