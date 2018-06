“Tonnen” van chemisch product gelekt uit silo Gents bedrijf: kleverig goedje komt op de weg terecht

Gent - Uit een silo van het bedrijf Kronos in Gent-Zeehaven is donderdagochtend rond 10.30 uur een chemisch product gelekt. In totaal gaat het om “meerdere tonnen”, aldus de brandweer. Een deel ervan kwam op de weg (de Langerbruggekaai) terecht. “En het gaat om een erg kleverig goedje, de opkuis zal nog uren duren.”

Titaandioxide is een pigment, ook wel titaanwit genoemd, dat gebruikt wordt om producten zoals tandpasta bijvoorbeeld de witte kleur te geven. Het is niet giftig, maar omdat het zo’n plakkerige substantie is en het goedje deels op de weg terechtgekomen is, vraagt de brandweer toch om de omgeving te vermijden.

De brandweer was snel ter plaatse en het lek werd ook snel gedicht. In korte tijd lekten er echter “meerdere tonnen” van het goedje. “Nu zijn we bezig met de ruimingswerken”, aldus de brandweer. “We vragen om de omgeving uit voorzorg te vermijden.”