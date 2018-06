Opstelling Engeland lekt uit door oplettende fotograaf

Engeland won zijn openingsduel op het WK met 1-2 van Tunesië. Getekend: aanvoerder Harry Kane, die twee keer raak trof. Minder doeltreffend was Raheem Sterling. De flankaanvaller lijkt het te bekopen. Daily Mail zoomde in op een foto van Steve Holland, assistent van bondscoach Gareth Southgate. Daarop is een notitie boekje te zien met de vermoedelijke opstelling tegen Panama. Daarin zou geen plaats meer zijn voor Sterling.

Sterling, die voor het WK nog in het oog van de storm terechtkwam met een opvallende tattoo, kende geen meeval in de partij tegen Tunesië. De speler van Manchester City liet enkele kansen onbenut, waardoor het tot het einde zwoegen bleef voor The Three Lions. Invaller Marcus Rashford kwam Sterling aflossen in de partij en maakte een goede indruk. Volgens het notitieblaadje zal hij de plek van Sterling innemen tegen Panama. De geblesseerde Dele Alli wordt dan weer vervangen door Ruben Loftus-Cheek.

Sterling set to be dropped as England line-up for Panama accidentally revealed



@JamesOlley in Repino https://t.co/G8UDDyiecU pic.twitter.com/fIzmtzDnnq — Standard Sport (@standardsport) 21 juni 2018

Foto: Photo News