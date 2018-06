Politiebonden halen uit naar politiek om gebrekkige training: “Wat moet je nog meer hebben dan een paar doden in je korps?”

De training van politiemensen moet professioneler, gecoördineerder en uitgebreider. Ook op het gebied van infrastructuur valt er nog veel te verbeteren. Dat zeggen de politievakbonden, die hard uithalen naar de politiek naar aanleiding van verschillende recente incidenten waarbij agenten door eigen kogels gewond raakten.

Twee van de vier agenten die gewond raakten bij de aanslag in Luik door Benjamin Herman, werden getroffen door politiekogels maakte RTBF bekend. Bij de arrestatie van Fouad B., de man die Herman geradicaliseerd zou hebben, schoot een agent zichzelf in het been. Dan was er in april een politieman die levensgevaarlijk gewond raakte bij schietoefeningen op het domein ‘Goetsenhoven’ in Tienen. Hoewel de incidenten niet perse met onkunde te maken hebben, passen ze in een groter probleem: de (schiet)training bij de politie is ondermaats, waarschuwen de bonden.

Agenten van zowel de federale als lokale politie zijn verplicht om jaarlijks minimaal vier trainingssessies van vier uur te volgen, waarna een evaluatie volgt. Het gaat onder meer om fysieke training, oefeningen in een schietstand, maar ook tactische trainingen, zoals het binnenvallen in een gebouw en iemand op de grond boeien.

Minimum aan trainingsessies niet gehaald

“Die sessies zijn heel belangrijk”, zegt Marc Duplessis van ACOD Brussel. “Er wordt getest of je nog capabel bent.” Als voorbeeld geeft hij iemand die een gebroken hand heeft opgelopen en een tijdlang uit dienst is geweest. Zo’n sessie kan aantonen dat hij mogelijk (nog) niet geschikt is om opnieuw een vuurwapen te gebruiken.

Ondanks het belang, wordt die verplichte minimumvereiste bij sommige diensten niet gehaald, weet Duplessis. Volgens gaat het om zo’n 5 tot zelfs 20 procent van de agenten. Dat heeft verschillende oorzaken, bijvoorbeeld langdurige zieken. Maar een groot probleem is onderbezetting. “Daar kunnen we begrip voor hebben, maar we mogen het niet aanvaarden”, stelt de ACOD-man.

Vincent Houssin van vakbond VSOA valt zijn collega bij: “Er zijn te weinig mensen en dat zijn dit de eerste zaken die geschrapt worden. Dat zou niet moeten mogen.”

Bovendien valt er nog heel wat aan te merken op de trainingsessies. Duplessis vindt het verplichte minimum van vier te weinig en zou dat willen opschroeven naar zeker twaalf per jaar, plus een evaluatie. Ook Houssin wil de minimumnormen opdrijven.

Duplessis vraagt dat agenten minimaal één schietsessie per maand krijgen, waarbij er “zeker 50 tot 100 patronen afgevuurd worden”. Volgens de vakbondsman, die zelf al tientallen jaren schietmonitor is, is het noodzakelijk om voldoende uren te voorzien voor schiettraining.

Ondermaatse infrastructuur

Zelfs al zouden de kwaliteit en kwantiteit van de trainingen opgeschroefd worden, dan blijft de vraag waar die moeten plaatsvinden. Er is namelijk ook een groot probleem met de infrastructuur. Die is ondermaats en onvoldoende, aldus de vakbonden. Nu worden er vaak gebouwen gehuurd om te trainen, zegt Houssin. Maar die zijn daar niet voor gemaakt. Sinds 2010 werden al verschillende locaties gesloten voor de oefeningen, omdat ze niet veilig genoeg zijn.

Beide bonden verwijzen onder meer naar Nederland, “waar ze ver op België voorlopen”. Daar zijn er verschillende speciale politiecentra doorheen het land, waar politiemensen van verschillende diensten terecht kunnen voor trainingen. Bovendien zijn er vaste opleiders. “Als we dat zien, valt onze mond open.” Duplessis zou op zijn minst één gelijkaardig “oefendorp” willen zien in elk gewest.

Grote verantwoordelijke voor de bonden? De politiek. “Zij moeten ervoor zorgen dat het personeelsbestand op peil is en dat er voldoende middelen zijn”, vindt Duplessis. De ACOD-man ziet de situatie op deze manier er alleen maar op achteruitgaan, hoewel er al zoveel gebeurd is, dat er écht ingegrepen zou moeten worden. “Wat moet je nog meer hebben dan een paar doden in je politiekorps?”