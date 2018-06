Opnieuw twee kopstukken van Albanese mensensmokkelbende opgepakt

Brugge - In het Verenigd Koninkrijk zijn opnieuw twee vermoedelijke kopstukken van een Albanees netwerk van mensensmokkelaars opgepakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De bende zou volgens de Britse National Crime Agency (NCA) verantwoordelijk zijn voor het smokkelen van honderden transmigranten.

In de nacht van 18 op 19 februari voerde de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) een observatie uit op de parking langs de E40 in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt bij het smokkelen van dertien mensen.

Ook de Roemeense vrachtwagenchauffeur werd aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de bende. Verder onderzoek wees immers uit dat de mensensmokkelaars gebruikmaakten van gegarandeerde transporten, met medeweten van de vrachtwagenchauffeur dus. De criminele organisatie werd geleid vanuit het Verenigd Koninkrijk, maar het voormalige Formule 1-hotel in Gent werd door bendeleden en vluchtelingen gebruikt als uitvalsbasis. In totaal belandden al tien verdachten in de cel, waarvan er twee ondertussen terug op vrije voeten zijn.

Woensdag maakte het parket al bekend datAlket D. (31) in Londen werd opgepakt. Ondertussen zijn ook twee andere kopstukken van de criminele organisatie ingerekend. Kujdesi D. (33) werd woensdagavond opgepakt in een industriepark in Londen. Sabah Z. (34) liep donderdagochtend tegen de lamp op de luchthaven van Gatwick.