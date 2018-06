Duchâtelet verkoopt Charlton: Australiërs nemen Engelse derdeklasser over

Roland Duchâtelet is binnenkort niet langer eigenaar van Charlton Athletic. De Engelse derdeklasser komt weldra in handen van Australische investeerders, zo meldt de club via de officiële kanalen.

“Charlton Athletic kan bevestigen dat het de verwachting is dat overname van de club, door een groep investeerders gelinkt aan The Australian Football Consortium, wordt afgerond. De groep heeft een grote interesse in het lange termijnperspectief van de club en is erop gebrand de deal te laten doorgaan.”

Volgens de BBC werd in februari al een prijs overeengekomen. Wanneer de verkoop zou afgerond moeten zijn, liet de club niet weten. Met de verkoop komt een einde aan de regeerperiode van Roland Duchâtelet, die de club in januari 2014 kocht. De zakenman had grootse plannen, maar in plaats van een promotie naar de Premier League zakten The Addicks uit The Championship naar de League One. Daar eindigde het afgelopen seizoen zesde.

Duchâtelet was absoluut niet geliefd bij de fans, die hem al voor de degradatie liever kwijt dan rijk waren. Het beleid van onze landgenoot was een doorn in het oog van achterban, die herhaaldelijk protestacties organiseerden. Voormalig CEO Katrien Meire vertrok eerder al bij Charlton, zij is nu aan de slag bij Sheffield Wednesday.

Foto: Tom Palmaers

