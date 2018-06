Belgische Lucie had meer dan een jaar een affaire met haar leerkracht toen ze 16 was: “Het heeft haar leven verwoest”

De 21-jarige Lucie en haar moeder hebben een klacht ingediend tegen een leraar van het Koninklijk Atheneum in het Waalse Visé. Het meisje zegt een jaar lang een relatie met hem gehad te hebben toen ze nog maar 16 jaar was. “En dat heeft mijn leven kapot gemaakt”, getuigt ze bij Sudpresse. De man zelf is met ziekteverlof.

Lucie zegt een relatie met de leraar begonnen te zijn in 2013. Hij was toen 31 jaar en het meisje was 16 jaar en 8 maanden, en beleefde haar eerste seksuele ervaringen met hem binnen de schoolmuren en op het dak. “We gingen daar soms zitten. Dan hadden we een mooi zicht over Visé en zorgde de wind voor wat verfrissing”, vertelt ze in de kranten van Sudpresse.

De eerste kus herinnert ze zich nog goed, op 2 april 2013. “Het was donker en hij nam me mee naar huis na een conferentie waar we allebei moesten zijn. Enkele dagen ervoor hadden we onze gevoelens voor elkaar opgebiecht tegen elkaar. In zijn auto hebben we toen gekust. Ik was ondersteboven van die kus, die enkele minuten geduurd heeft. Ik wist niet dat iemand zoenen zo voelde. Ik ging naar huis, maar kon er met niemand over praten.”

Lucie vond de leraar perfect en loog tijdens de schoolvakantie, in de zomer van 2013, om tijd met hem te kunnen doorbrengen. “We praatten veel, we keken naar films, we aten of lagen op bed. Maar we spraken af dat we tot mijn 18de verjaardag zouden wachten om onze liefde aan de wereld te tonen.”

Voorgesteld aan familie

Dat gebeurde ook, ze stelde hem zelfs voor aan haar familie en hij kwam meerdere keren eten bij het gezin. “We hadden veel plannen: een huis, misschien een kind en een huwelijk zoals andere koppels. We hadden alles om gelukkig zijn. We moesten onze liefde alleen maar openbaar maken.”

Helaas liep niet alles zoals gehoopt. De leraar deed steeds afstandelijker en struikelde plots wel over het leeftijdsverschil. In september 2015 gingen ze uiteen. “Hij had me zijn wachtwoord gegeven”, zegt Lucie. “Ik heb zijn berichten toen gelezen en daaruit bleek dat hij een relatie had met een andere vrouw.” Het meisje schreef daarop een brief van een tiental pagina’s en bezorgde die aan zowat alle contacten van de leraar. Sinds die brief is hij met ziekteverlof.

Klacht ingediend

Vijf jaar na de feiten zegt Lucie, nu 21, dat het haar goed doet om erover te praten. Ze heeft woensdag samen met haar moeder een klacht ingediend bij de politie tegen de leraar. “En intussen probeer ik mijn leven weer op te bouwen, hier in het psychiatrisch ziekenhuis van Luik. Maar ik heb er geen idee van hoe lang ik hier nog ga zitten.”

De moeder van het meisje is erg kwaad op de man. “Hij heeft gewoon van haar geprofiteerd. Ze hadden vooral seks op school en liet mijn dochter geloven dat ze in een romantische relatie waren. Ze heeft dat echt geloofd. Nu heeft ze alleen nog pijnlijke herinneringen. Die leraar heeft haar kapot gemaakt. Lucie heeft zelfdoding proberen te plegen, ik had haar kwijt kunnen zijn door hem.”

De politie onderzoekt de zaak nu, net als de school. “We gaan er voorlopig niets over zeggen, in ieders voordeel”, klinkt het bij het atheneum van Visé. De man riskeert een schorsing, maar zou ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.