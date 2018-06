Ramos laat volgetatoeëerde rug zien: opvallende quotes, stoere dierenkoppen en religieuze referenties

De rug van Sergio Ramos staat vol tatoeages. Na de wedstrijd tussen Spanje en Iran van woensdagavond kreeg de wereld die tattoos in volle glorie te zien. Van een “God Bless My Family”-wimpel over een leeuw en een wolf tot een dromenvanger met de letters S en R, je kan er niet naast kijken.

“Only those who went hungry with me and stood by me will eat at my table”. Die woorden staan te lezen op de rug van Ramos. Het is een ingekorte versie van een quote van de beruchte Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar, die als volgt vertaalt: “Enkel zij die samen met mij honger hadden en [in slechte tijden] naast mij stonden zullen aan mijn tafel eten.” Een quote die veel zegt over Ramos’ persoonlijkheid.

Een andere opvallende quote die in zijn nek getatoeëerd staat is: “A lion never loses sleep over the opinions of sheep”, dat vertaald kan worden als: “Een leeuw ligt nooit wakker van de meningen van schapen.” Eens je weet wie je bent, hoef je niet te luisteren naar wat anderen over je denken.

En of Ramos zich aan die woorden houdt. Hij reageerde begin deze maand nog spottend op de kritiek die zijn richting uitkwam nadat zijn judogreep op Liverpool-ster Mohamed Salah diens schouder blesseerde in de finale van de Champions League. “Nu mis ik enkel nog [Roberto] Firmino die zegt dat hij een verkoudheid heeft opgelopen door een druppel van mijn zweet”, zei de Spanjaard.

De verdediger is daarbij zeer gelovig: op zijn onderrug zien we een grote afbeelding van een biddende Jezus Christus met een kroon van doorntakken. Daar linksboven staat een gouden wimpel met daarop de woorden “God Bless My Family”.

Familie is duidelijk ook een van de dingen die Ramos enorm waardeert. Bevestiging daarvan is helemaal onderaan het opschrift “MIRIAN 4 RENE”, dat een eerbetoon is aan zijn zus Mirian en zijn broer Rene. Het cijfer 4 is zijn geluksgetal en ook zijn rugnummer.

Boven die wimpel staat een nogal ongebruikelijke afbeelding, namelijk die van een soort grafschender met een zwaard in de ene hand, bijl in de andere en een voetbal aan de voet, wat zijn sport symboliseert.

Zijn beide schouderbladen worden dan weer ingepalmd door twee dieren waarin hij zichzelf herkent: een leeuw en een wolf. Daartussenin, op zijn ruggengraat, valt een driedelige dromenvanger op met in het midden zijn initialen SR. De letters daarvan zijn slim met elkaar verwoven door de onderste boog van de letter S te laten samenvloeien met de boog bovenaan de letter R. Boven zijn initialen staat een gouden kroontje. De trots van Ramos is kenmerkend.